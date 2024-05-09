美媒：台灣提軍購美製自殺式無人機 增強對中嚇阻力

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（中央社記者石秀娟華盛頓8日專電）美國媒體報導，台灣已經向美國提出購買自殺式無人機的請求，可能包括迷你彈簧刀300，以及更大型的彈簧刀600或ALTIUS-600。顯示台灣在增強對中國有嚇阻力的武器。

美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）今天刊登文章指出，台灣有意購買美國製無人機，顯示台灣正迎合美國自前總統川普（Donald Trump）以來推動的政策，即台灣軍購重點應是能嚇阻、抵禦中國侵略的武器。

在川普任內曾任職國安會、現為華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員的簡以榮（Ivan Kanapathy）說，「這是美國推動不對稱戰略的一部分」，川普任內，美國告訴台灣，「你們需要買更多武器」。

報導指出，台灣已經向美國提出購買美製無人機的2個請求。報導引述知情人士指出，台灣雖然沒有在請求信提到空境公司（AeroVironment），但台灣指的可能是空境的小型無人機彈簧刀300（Switchblade 300）。

第2封請求信則是要買較大型無人機，可能是空境的彈簧刀600（Switchblade 600）或美國新創軍工企業Anduril的ALTIUS-600，後者可在目標上空盤旋4小時，比空境的機型更長。

「外交政策」依據4名知情人士的消息作出報導。中華民國駐美國代表處、美國國防部，以及Anduril對此都沒有評論，空境公司則未回覆詢問。

彈簧刀300發射器。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

報導指出，台灣過去3年來幾乎每天都面臨中國的軍事演習，解放軍的軍機也大量進入台灣的防空識別區，幾乎不管海峽中線。4名知情人士指出，台灣很希望能買到空境公司的2款彈簧刀無人機。

知情人士指出，台灣的官員逐漸認為，美國製自殺式無人機能有效擊中穿越台海的中國船艦、或試圖在台灣登陸的中國坦克車輛。

根據報導，自殺式無人機最早使用可追溯到1980年代伊朗與伊拉克戰爭，真正廣泛應用是2020年亞美尼亞和亞塞拜然在南高加索地區的戰爭，即第2次納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭（Second Nagorno-Karabakh War），當時以色列製的自殺式無人機支援亞塞拜然進攻，輕易壓倒科技較不先進的亞美尼亞軍隊。

報導也指出，彈簧刀無人機被烏克蘭軍隊廣泛使用。俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有1100架美製的彈簧刀無人機運往烏克蘭。俄羅斯以自製的柳葉刀無人機（Lancet）反擊，也以伊朗的見證者無人機（Shahed）助攻。

報導說，這些無人機在戰場上都非常有效，現在也無所不在，不過，能癱瘓無人機的袖珍型干擾器也幾乎同樣普及。無人機的用途不斷發展，中國已部署以色列製哈比無人機（Harpy），主要用於摧毀敵人的雷達。根據天空新聞網（Sky News）報導，中國有數以萬計的無人機型號，台灣有4款自製無人機。

報導提到，將卸任的總統蔡英文認為台灣須部署3000架軍用無人機。政府提出總額逾3億美元的無人機合約，大約有50個研發團隊競爭。

報導指出，台灣對無人機產業的投資已有成效，台灣自製無人機可擊中93英里遠的目標，台灣也仿效美國五角大廈的國防先進研究計畫局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA），成立相似的類政府機構。（編輯：張芷瑄）1130509