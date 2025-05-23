韓國瑜：政府不能只看台積電 也要照顧小老百姓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北23日電）立法院長韓國瑜今天表示，政府的眼光不能只看著台積電、半導體，農民、漁民、勞工、自由業更需要政府的關心。政府要做的是「關心大企業、照顧每一個小小的老百姓」，如此台灣各行各業、百工百業才會興旺。

韓國瑜在副院長江啟臣陪同下，出席在立法院舉辦的台中市新社區優質香菇評鑑活動暨裝飾藝術花卉跨區行銷記者會。

韓國瑜致詞時表示，台灣農民看天吃飯，肚子朝著地、背朝著天，不怕吃苦，只怕賣不到好價錢。他認為各地立委將選區的產品帶進立法院推銷，讓海內外好朋友都能一起享用，是最大的功德。

韓國瑜說，政府的眼光不能只看著台積電、半導體。因為台灣1100萬勞動力之中，高科技約只占90萬，其餘1000萬勞動力是來自農民、漁民、勞工、自由業，他們更需要政府的關心。

韓國瑜表示，他認為政府要做的是「關心大企業、照顧每一個小小的老百姓」；台積電、鴻海等上市公司，不需要政府幫忙接訂單、在全世界布局，因為這些公司很強大，只需要政府給予法律上的協助即可。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，反觀農民、漁民、勞工這些基層小尖兵，政府一定要大力予以支持、照顧及關心，一定要跟基層每一個小螺絲釘、小小的領導站在一起。如此台灣各行各業、百工百業才會興旺。

韓國瑜表示，政治人物應努力認真打拚，讓台灣的小老百姓、小民眾日子過得越來越好，有理想的收入可以照顧家庭，可以培養教育自己及下一代，讓生活沒有後顧之憂，便是人生最快樂的事情。（編輯：萬淑彰）1140523