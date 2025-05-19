法國國會議員團訪台 將晉見蕭副總統

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂今天率議員團訪台，在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜，並將出席「台北國際電腦展」開幕活動。

外交部晚間發布新聞稿指出，法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂（Guillaume Kasbarian，另譯：卡巴揚）應邀率團於19日至24日訪台，成員包括烏蘇法（Estelle Youssouffa，另譯：游蘇法）、宓迪（Paul Midy）及勒弗（Corentin Le Fur，另譯：勒福）共4名議員。除團長卡斯巴里昂外，其他議員都是首度來訪，外交部對此表達高度歡迎。

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外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜、經濟部政務次長江文若、數位發展部政務次長闕河鳴，接受外交部政務次長吳志中款宴，並將出席「台北國際電腦展」開幕活動，以及參加高雄市政府與法國在台協會與台灣法國人協會合辦的「法國生活節在高雄」開幕式。

外交部表示，卡斯巴里昂在法國政壇具重要影響力，自2017年起共擔任3屆國民議會議員迄今，並曾於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內，兩度入閣擔任住宅權理部長及公職部長，並為多屆友台小組成員，長期力挺台灣國際參與推案，態度十分友台。（編輯：張若瑤）1140519