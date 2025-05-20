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立院處理國民黨團延會至7/31提案 朝野言辭交鋒

2025/5/20 12:44（5/20 13:04 更新）
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立法院會20日擬處理國民黨立法院黨團所提本會期延會至7月31日、反戒嚴公投等案，民進黨立法院黨團在議場擺放「國會保護傘」字樣與國民黨徽的雨傘，批評藍營是因為怕罷免，意圖延長會期。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
立法院會20日擬處理國民黨立法院黨團所提本會期延會至7月31日、反戒嚴公投等案，民進黨立法院黨團在議場擺放「國會保護傘」字樣與國民黨徽的雨傘，批評藍營是因為怕罷免，意圖延長會期。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院會今天處理國民黨團提案，延長立法院第11屆第3會期至114年7月31日。在廣泛討論階段朝野交鋒，綠營反對延會並質疑藍營為躲司法，想撐起國會保護傘。藍白則支持延會，並指綠想放假、當薪水小偷。

國民黨立法院黨團於4月18日提案，延長立法院第11屆第3會期時間至114年7月31日止。院會上午開始前，會議主席、副院長江啟臣為昨天新北市三峽發生重大車禍造成的人員傷亡，表達深切的慰問與哀悼之意，也請現場立委起立，默哀1分鐘。

隨後院會處理延會案，先進行廣泛討論，朝野共有49位立委登記發言。

民進黨立委吳思瑤說，藍白立委葫蘆裡到底賣什麼膏藥，司馬昭之心路人皆知，除了是怕罷免、要普發現金外，也要為了自己的不法案件躲司法、要撐起國會保護傘。

吳思瑤表示，如果延會是為了處理福國利民、民生第一的議案，民進黨立法院黨團舉雙手、雙腳贊成，如果是為了政黨之私、讓在野立委繼續禍國殃民，民進黨團礙難奉陪。

民進黨立委陳秀寳也說，延會不應該成為罷免的保護傘、司法偵辦的保護傘，希望在野立委審查真正福國利民的法案。

台灣民眾黨立委張啓楷表示，民進黨在社會上搞大罷免的同時，在立法院還當土匪，杯葛過多少次院會、委員會，導致很多福國利民的法案被拖延，民進黨居然還有臉反對延會，「不要當薪水小偷」。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨在這個會期的院會，足足癱瘓6天會議，而當台灣面對美國對等關稅、「剴剴案」讓民眾痛心疾首希望修刑法，及攸關居住正義的住宅法修法正緊鑼密鼓進行中，民進黨立委卻說要放假。

王鴻薇說，台灣要發展AI產業，立法院現在要積極處理AI基本法，另外攸關外送員權益的修法也要進行，民進黨立委卻說要放假，為何民進黨要爽爽放2個月的假，卻不給勞工「4+1」的假，根本是只有黨意、沒有民意。

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民進黨立委劉建國反駁說，不是不開會就可以放假，因為擔任民意代表無時無刻都要為民服務。

廣泛討論於中午12時許結束，江啟臣宣布，下午2時30分繼續開會處理此案。（編輯：萬淑彰）1140520

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立法院會20日擬處理國民黨立法院黨團所提本會期延會至7月31日、反戒嚴公投等案，民進黨立委皆登記發言，並在議場擺放「國會保護傘」字樣與國民黨徽的雨傘，批評藍營是因為怕罷免才意圖延長。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
立法院會20日擬處理國民黨立法院黨團所提本會期延會至7月31日、反戒嚴公投等案，民進黨立委皆登記發言，並在議場擺放「國會保護傘」字樣與國民黨徽的雨傘，批評藍營是因為怕罷免才意圖延長。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
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