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黃國昌：總統須沒有前提框架基礎 才能坦率共商國是

2025/5/20 12:01（5/20 12:17 更新）
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（中央社記者郭建伸台北20日電）總統賴清德宣布指示國安團隊著手規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌回應，必須在沒有前提框架、預設立場的基礎上，才能達到坦率真誠交換意見、共商國是的目的。

媒體詢問，前提框架是否指大罷免。黃國昌說，他是指任何的前提、框架，因為賴總統說要坦率真誠，沒有前提框架、預設立場是重要基礎，相信賴總統也能夠認同。另一方面，當民進黨不斷在國家內創造仇恨，恣意對批評者抹紅、抹黑，賴總統作為執政黨主席，有無可迴避的責任。

賴總統就職滿週年，上午以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話，宣布將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

身兼民眾黨主席與立法院黨團總召的黃國昌隨後舉行記者會回應，朝野主要政黨領袖的對話早該進行，賴總統就職1週年才拋出，其實已拖延許久。要進行真正有意義的溝通、弭平遭民進黨撕裂的社會團結，賴總統所說的坦率真誠、交換意見、共商國是，應該要在沒有前提框架、預設立場的基礎上，才能夠誠實面對台灣所遭遇的國內外重大挑戰，並回應人民關切的重要議題。

媒體詢問，總統指示國安團隊簡報，看似不是總統本人親自說明，是否誠意不足。

黃國昌說，相關細節，或許賴總統在記者會沒清楚表明，民眾黨願意給賴總統、賴主席時間，靜候總統府方的安排。

黃國昌表示，或許賴總統看到就職週年民眾的評價，因此重新考慮此時有必要找主要政黨領袖坐下來好好談，但他要提醒，如何弭平被民進黨嚴重撕裂的台灣社會信任與團結，希望賴總統能冷靜下來想想。當民進黨不斷在國家內創造仇恨，恣意對批評者抹紅、抹黑，賴總統作為執政黨主席，有無可迴避的責任。

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此外，民眾黨也透過新聞稿表示，回顧這1年來國家治理，對照總統今天發言，印證賴總統依舊自欺欺人，不僅台美21世紀貿易倡議停滯、加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）毫無進展，因應美國川普政府的對等關稅，賴政府也應對凌亂、缺乏戰略。

民眾黨表示，台灣民主得來不易，不該倒退走回威權老路，攸關公平正義的司法天秤，不該為掌權者傾斜，更不該成為掌權者的打手。國家治理應誠懇傾聽民意，非動輒對質疑者抹紅、抹黑，期盼賴政府真正敞開心胸。（編輯：萬淑彰）1140520

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