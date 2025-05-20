加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

府：國安簡報包括台美關稅談判進度 幕僚先聯繫確認

2025/5/20 15:45（5/20 16:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德（後中）20日就職滿一週年，上午在總統府敞廳發表「迎風轉型、穩健前行」談話，並回覆媒體提問。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
總統賴清德（後中）20日就職滿一週年，上午在總統府敞廳發表「迎風轉型、穩健前行」談話，並回覆媒體提問。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。總統府發言人郭雅慧說，簡報將向在野黨領袖說明當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊，後續細節會先由雙方幕僚初步聯繫確認。

賴總統今天就職一週年，上午在總統府敞廳發表520談話表示，始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭雅慧下午受訪表示，總統已請國安團隊著手進行規劃，希望在合適時間邀請在野黨主席，進行重要國安情勢簡報，讓在野黨領袖理解當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊。總統釋出善意之後，細節會先由雙方幕僚初步聯繫確認，展現誠意。

她說，總統也表達衷心期盼，無論政治立場為何，彼此都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。（編輯：謝佳珍）1140520

#賴清德
#郭雅慧
#總統府
#國安團隊
延伸閱讀
總統就職週年談話：沒有任何總統可以背離民主自由總統：指示國安團隊向在野黨主席簡報重要國安情勢朱立倫：全民期待賴總統親自召集國安簡報黃國昌：總統須沒有前提框架基礎 才能坦率共商國是
郭雅慧
總統震驚三峽重大車禍 指示政院協調醫療資源救護蕭副總統17日出席世壯運開幕 府：無其他考量
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
就職週年講話未著墨兩岸 學者：策略性調整
65
更多編輯台推薦新聞：