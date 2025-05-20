府：國安簡報包括台美關稅談判進度 幕僚先聯繫確認

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。總統府發言人郭雅慧說，簡報將向在野黨領袖說明當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊，後續細節會先由雙方幕僚初步聯繫確認。

賴總統今天就職一週年，上午在總統府敞廳發表520談話表示，始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

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郭雅慧下午受訪表示，總統已請國安團隊著手進行規劃，希望在合適時間邀請在野黨主席，進行重要國安情勢簡報，讓在野黨領袖理解當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊。總統釋出善意之後，細節會先由雙方幕僚初步聯繫確認，展現誠意。

她說，總統也表達衷心期盼，無論政治立場為何，彼此都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。（編輯：謝佳珍）1140520