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總統就職週年談話：沒有任何總統可以背離民主自由

2025/5/20 11:24（5/20 12:14 更新）
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總統賴清德（圖）20日就職滿一週年，他上午在總統府敞廳發表「迎風轉型、穩健前行」談話，並接受媒體問答。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
總統賴清德（圖）20日就職滿一週年，他上午在總統府敞廳發表「迎風轉型、穩健前行」談話，並接受媒體問答。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天發表就職週年談話表示，台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在是亞洲民主的燈塔。「我相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。」

賴總統就職週年談話重點

賴總統上午在總統府發表執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話，內容涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」3元素。他致詞首先對發生在新北三峽的重大交通事故，造成多人傷亡，向罹難者和家屬致上最深的哀悼，也期盼傷者早日康復。

總統說，面對全球關注，也是影響民眾最重要的3大挑戰：氣候變遷、健康促進、以及社會韌性，他在總統府成立了3個委員會，目前都有階段性的成果。

對於民眾關注的台美關稅談判情況，賴總統表示，政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等3大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，快慢有序、有為有守，爭取最好的談判結果。

總統說，長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。正如同聖經說：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」。即使意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。

賴總統表示，現在台灣的市場在全球、舞台在國際。未來會堅持以民主的信念，拓展多元市場。第一，台灣的經濟路線很清楚，會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。

第二，台灣的貿易策略很清晰，將擴大和美國以外，更多民主自由國家的市場連結，行銷全世界。

第三，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，兼備強化軟體發展與生產製造。總統說，未來政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

他表示，對內將深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

總統提到，台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在是亞洲民主的燈塔。過去許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。

總統說，「我相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值」。台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。

總統表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

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他表示，國際高度關注台北國際電腦展，因為台灣是世界的矽島，撐起全球經濟和人工智慧的神經中樞，全世界重要的科技界人士都來到台灣。現在的台灣，已經是世界的台灣。無論在全球科技發展、國際供應鏈分工、世界經貿交流、區域安全事務，台灣都是舉足輕重、不可或缺的關鍵角色。

總統強調，面對挑戰，不退縮；面對未來，勇往直前。「三分天註定，七分靠打拚」，堅持團結，用台灣人的韌性、不服輸的幹勁，迎風轉型、穩健前行，這就是台灣人的精神。以堅定的步伐迎接挑戰，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、更是世界繁榮的推手。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1140520

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賴總統執政週年談話重點。（中央社製表）
賴總統執政週年談話重點。（中央社製表）
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