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賴總統：民主台灣絕不會走回頭路 團結才能守護國家

2024/12/6 11:16
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（中央社台北6日電）總統賴清德今天在帛琉表示，台灣民主得來不易，民主已經是台灣人DNA，是立足世界的品牌，民主台灣絕對不能也不會走回頭路。他也強調，唯有團結，才能守護國家；唯有團結，才能讓民主自由的生活方式代代相傳，也唯有民主才能團結世界繼續支持台灣。

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團在社群平台發布相關文章，不久後隨即下架，不過內容引發在野黨批評「挺戒嚴」。

正在友邦帛琉訪問的賴總統上午和隨團記者茶敘，被問到此議題時表示，身為總統，他要語重心長強調大家不分朝野，千萬不能夠忘記，台灣民主並不是從天而降 是無數民主前輩用青春血汗，甚至用生命衝破威權大門才獲得的，加上台灣人民的共同努力，得來不易。

賴總統說明，現在民主已經是台灣人DNA，是台灣立足世界的品牌，大家要記住歷史教訓，過去的威權錯誤不能夠重蹈覆轍，民主台灣絕對不能也不會走回頭路。

賴總統指出，台灣不大，但能夠從威權走到民主，各個領域的發展都得到國際的稱許，這是經過一代又一代團結打拚。現在台灣站在威權主義擴張的第一線，唯有團結，才能守護國家；唯有團結，才能讓民主自由的生活方式代代相傳；也唯有民主，才能團結世界，繼續支持台灣。

賴總統呼籲團結一致，守護民主、走進世界、迎向未來，才是未來台灣繼續走的正確方向。（編輯：張若瑤）1131206

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