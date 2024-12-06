本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
賴總統首訪友邦
新聞專題
賴總統首訪友邦2/75
首頁 / 政治

引台灣奪冠軍談團隊 總統：團結全力以赴迅速檢討

2024/12/6 12:23（12/6 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德（右3）任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉與隨團媒體記者茶敘，並回答提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德（右3）任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉與隨團媒體記者茶敘，並回答提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德今天說，這次國家代表隊贏得世界12強棒球賽，他認為從中可以學到的，就是團結、合作、全力以赴才有辦法贏得勝利；所以從球賽中，給予他團隊的考量就是，要團結、全力以赴，有什麼需要檢討之處，就要迅速檢討改進。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境夏威夷，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後將於今天晚間返台，上午與隨團媒體茶敘。

媒體詢問時引用世界12強棒球賽事，台灣隊更換投手，內閣團隊上任半年，是否有思考要調整陣容，以及是否再擴大用人的光譜。

賴總統說，這次國家代表隊參加世界12強棒球賽，本來大家都不看好，最後贏得冠軍舉國歡騰，他認為從中可以學到的，就是團結、合作、全力以赴才有辦法贏得勝利。

賴總統表示，這次12強棒球賽不管是哪一隊都很強，而且每個選手表現都很好，很高興在這過程中，教練團、球員全力以赴，即便失誤，大家也很快的調整，用更好的表現來面對前一次的失誤。

他說，這次賽事給予他團隊的考量就是，要團結、全力以赴，若有什麼需要檢討之處，就要迅速檢討改進，這是應該要做的事。（編輯：林家嫻）1131206

延伸閱讀
訪夏威夷急難管理署 賴總統：未來持續交流合作賴總統：秉持智慧民主邦誼永續核心價值出訪交流總統敬佩帛琉勇敢民族 喊話中國威脅利誘不如回正軌賴總統：有信心與川普政府深化合作 抵抗威權擴張總統：台灣有權貢獻世界 中國應共同為和平盡心力賴總統喊話中國：舉起拳頭不如張開雙手賴總統：一手交流一手共機擾台 台灣人民不會接受賴總統：民主台灣絕不會走回頭路 團結才能守護國家賴總統：出訪獲突破 顯見理念相近國家更團結賴總統：堅持民主自由憲政體制 主權不容侵犯併吞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
訪夏威夷急難管理署 賴總統：未來持續交流合作
172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：