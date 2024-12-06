引台灣奪冠軍談團隊 總統：團結全力以赴迅速檢討

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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德今天說，這次國家代表隊贏得世界12強棒球賽，他認為從中可以學到的，就是團結、合作、全力以赴才有辦法贏得勝利；所以從球賽中，給予他團隊的考量就是，要團結、全力以赴，有什麼需要檢討之處，就要迅速檢討改進。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境夏威夷，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後將於今天晚間返台，上午與隨團媒體茶敘。

媒體詢問時引用世界12強棒球賽事，台灣隊更換投手，內閣團隊上任半年，是否有思考要調整陣容，以及是否再擴大用人的光譜。

賴總統說，這次國家代表隊參加世界12強棒球賽，本來大家都不看好，最後贏得冠軍舉國歡騰，他認為從中可以學到的，就是團結、合作、全力以赴才有辦法贏得勝利。

賴總統表示，這次12強棒球賽不管是哪一隊都很強，而且每個選手表現都很好，很高興在這過程中，教練團、球員全力以赴，即便失誤，大家也很快的調整，用更好的表現來面對前一次的失誤。

他說，這次賽事給予他團隊的考量就是，要團結、全力以赴，若有什麼需要檢討之處，就要迅速檢討改進，這是應該要做的事。（編輯：林家嫻）1131206