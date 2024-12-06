總統：台灣有權貢獻世界 中國應共同為和平盡心力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德出訪友邦即將返台，外界關注是否引來中國在外交或軍事上展開行動。賴總統今天訪問帛琉時表示，台灣與國際社會有更多的交流合作都是好事，不該被任何極權國家視為挑釁藉口。

賴總統說，中國在印太區域以及台海等單邊行為，國安單位跟國軍都有掌握以及最好的準備，確保國家安全。

他強調，確保台海以及穩定是國際社會共識，而中國作為區域一員，對於區域和平穩定負有相對責任，中國應回到以規則為基礎的國際秩序，共同為區域和平發展盡一份心力，「這才是中國應該走的一條路」。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，接續訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯，再過境關島停留一天，今天在帛琉訪問並與隨團記者茶敘，預計傍晚返抵台灣。

媒體提問時指出，賴總統這次過境美國夏威夷時與不少美國政要視訊，過境外交看到台美關係不錯進展，會否擔心相關成果，引起中國在外交跟軍事上的行動。

賴總統則說，台灣是台灣人的台灣，也是世界的台灣，台灣有權利也該更積極投入世界、貢獻世界，且在國際社會中有更多的交流合作都是好事，不該被任何極權國家視為挑釁藉口，國際社會也不會認同這樣的說法。（編輯：蘇志宗）1131206