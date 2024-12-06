賴總統：秉持智慧民主邦誼永續核心價值出訪交流

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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德率團出訪友邦，他今天表示，這次出訪秉持3個永續核心價值，包括智慧永續、民主永續、邦誼永續，進行交流與合作；也將鞏固民主，防止極權主義擴張，影響區域和平穩定，視為重點。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境夏威夷，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留一天，訪問帛琉後將於今天晚間返台，上午與隨團媒體茶敘。

賴總統表示，這次出訪前有向民眾報告，將秉持智慧永續、民主永續、邦誼永續等永續核心的價值，因此所走過的地方，都是秉持這3個核心價值，進行交流與合作。

賴總統指出，就以智慧來說，台灣用數位科技，協助帛琉共和國，興建公共服務系統，讓其數位化，也幫助帛琉國會，讓系統智慧化。另外也協助吐瓦魯數位基礎建設，還會持續在這基礎上，幫吐瓦魯智慧化、數位化。

賴總統說，另外也幫助馬紹爾群島醫院進行數位智慧醫療，讓台灣遠距醫療技術，可以幫助馬紹爾群島。在永續方面，其中最主要的計畫是氣候變遷調適機制，幫助友邦避免溫度上升、水面上升影響到國土，此計畫在吐瓦魯看到不錯的成效。

賴總統指出，至於民主永續部分，他這趟出訪，與友邦交換極權主義的威脅，包括認知作戰、假訊息，以及區域穩定安全及極權國家灰色侵擾，目的就是希望在現有的民主基礎上持續深化民主，避免極權主義威脅。

針對邦誼永續，賴總統說，看到3個邦交國，從過去到現在以及未來的合作計畫，對這3個國家的基礎建設、人民生活，都有很大的幫助。他說，基本上的確將鞏固民主，防止極權主義擴張，影響區域和平穩定，視為這次出訪的重點之一。

賴總統特別感謝外交部長林佳龍率領的團隊，不管是在外館還是在外交部之間，協調工作相當完備，總統府跟各友邦之間的聯繫也發揮功能，也感謝媒體的全力投入。總統也邀請媒體明年一起進行友邦的參訪之旅。（編輯：蘇志宗）1131206