賴總統喊話中國：舉起拳頭不如張開雙手
2024/12/6 11:29（12/6 12:39 更新）
（中央社記者溫貴香帛琉6日電）面對中國可能對台發動軍演，總統賴清德今天表示，舉起拳頭不如張開雙手，再多的軍演、軍艦、飛機，給予周邊國家的脅迫，都無法贏得任何一個國家尊敬，期待中國回到國際正常的軌道，停止帶來不安和遺憾的單邊行為。
賴總統11月30日啟程率團訪問太平洋3友邦，馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，將於今晚返台；賴總統今天上午在帛琉與隨團媒體茶敘。
針對中國與俄羅斯的軍事協同行動，賴總統表示，國際上目前注意到，印太地區出現威權國家集結，包括中國和俄羅斯進行軍事協作，北韓也到俄羅斯參戰俄烏戰爭，這些作為都為區域投下不穩定變數，國安團隊和各友盟國家都有緊密掌握與合作，且有共同信念，確保區域安全與穩定，共同奮鬥。
賴總統指出，他之前常說，「威權國家集結，民主國家就要更團結」，才能夠確保全球和區域的安定和發展，台灣作為區域關鍵成員，印太區域的工作，有責任必須要善盡，除了強化自身防衛，確保國家主權，也必須和各國協力穩定局勢。
賴總統說，同時也期待中國，「舉起拳頭不如張開雙手」，再多的軍演、軍艦、飛機，給予周邊國家的脅迫，都無法贏得任何一個國家的尊敬，當前世界有許多值得大家一起努力的地方，也有很多期待共同解決的問題，因此期待中國要回到國際正常的軌道，停止任何帶來不安和遺憾的單邊行為。（編輯：謝佳珍）1131206
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