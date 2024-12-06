前美國會幕僚：台應在川普上任百日內速拋能源合作

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）川普挺能源出口，美國國會已準備推動法案「解封」當前限制。前眾議院辦公室主任蘇思睿建議，台灣對美策略與川普藍圖貼近才能極大化利基，不妨從增購LNG著手，在一票接觸川普2.0的人馬中，以能源合作突破重圍。

台美人蘇思睿工作經歷跨足聯邦行政、立法部門到州級商務單位，曾在國防部亞太事務局台灣科及國務院亞太事務局國會組任職，也擔任過眾議院選舉委員會主任及維吉尼亞州商貿廳次長。

他今天接受中央社訪問時提到，各路人馬都急著要與川普陣營接觸之際，台灣要「殺出一條血路」，最有效率的方式就是在川普「讓美國再次偉大」路線下找切入點。

蘇思睿強調，先不提台灣是亞洲第5大液化天然氣（LNG）進口國，川普重視傳統的石油及天然氣鑽探、生產及出口，也狂打經濟牌，如果台灣能在他上任之初就釋出購買更多的意願，有利「刷更多正面值」。

根據經濟部數據，台灣去年主要氣源依序是澳洲、卡達、美國及巴布亞紐幾內亞。

台灣在川普上任百日前提出購買液化天然氣，不是只有象徵性意義，也搭上立法時機。蘇思睿說，參議院候任多數黨領袖圖恩（John Thune）與現任眾議院議長強生（Mike Johnson）已經打算在新一屆國會開議時率先推動能源法案。

由於共和黨在參、眾院都握有優勢，川普新政法案要通過兩院不難，可望解除拜登「前朝」對能源出口及探鑽的限制。

蘇思睿也說，從能源下手不只吻合川普施政重心，也拉近台灣與液化天然氣產地如德州、新墨西哥、路易斯安那及賓州的關係，當地議員在挺台上也更有所本，能向自家選民說明遠在太平洋的島國如何支持地方經濟及創造就業機會。

他指出，台灣如果能在搖擺州賓州液化天然氣市場插旗，對任何一屆政府都是美事一樁。

「現實就是，經濟紅利的效益遠大於價值同盟」。

軍事方面，蘇思睿建議台灣除了對川普團隊強調自身在AI、晶片及無人機的優勢外，成立專責小組研究美國採用的「國防產業網路安全成熟度模型認證」（CMMC），才是對加入美國軍事供應鏈的精準打擊。

「美國去年就跟台灣提到CMMC重要性」。蘇思睿舉例，台灣積極發展無人機，如果沒有通過CMMC層層對資安驗證的要求，就無法與美國國防產業對接。

台灣國防部智庫、國防安全研究院2022年發布報告指出，南韓徹底執行CMMC，按照自身國情體制完全照搬對接美式體制，不僅在CMMC適用國家中占一席之地，俄烏戰爭後也成功對北大西洋公約組織（NATO）成員波蘭輸出具有美國軍工技術背景的軍武。

台灣可以向南韓借鏡的，不只是成為CMMC適用國。蘇思睿說，台灣過了CMMC這關後，還可仿照南韓2023年與美國簽訂雙邊供應安全協議（SOSA），確保相互優先交付國防品項及服務。

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美國在南韓駐軍，雙邊已有共同防禦條約，簽訂SOSA並不奇怪，台灣國情不同，與美國簽訂SOSA或許有難度，但蘇思睿建議，台灣可以談「客製化」的SOSA，先朝不具拘束力的協議方向發展，並將範圍限縮至AI、晶片、無人機及反無人機技術。

整體而言，蘇思睿觀察，與川普2.0交手，千萬不能被貼上「依賴」、「搭順風車」的標籤，主動出擊，在川普「讓美國再次偉大」旗幟下主打「台灣也能助攻、成就美國」才是王道。（編輯：田瑞華）1131206