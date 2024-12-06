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賴總統：有信心與川普政府深化合作 抵抗威權擴張

2024/12/6 11:52（12/6 12:39 更新）
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總統賴清德任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉和隨團媒體記者茶敘。圖為賴總統致詞後回應媒體提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉和隨團媒體記者茶敘。圖為賴總統致詞後回應媒體提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）外界關注台灣如何與美國新政府合作，總統賴清德今天說，兩國共享民主、自由、人權等普世價值，並在科技與經貿上緊密合作，且台灣也享有美國跨黨派支持，有信心能與美國新政府持續深化各項合作、抵抗威權擴張。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島，智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，接續訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯，再過境關島停留1天，今天在帛琉訪問並與隨團記者茶敘，預計傍晚返抵台灣。

賴總統過境關島期間，曾與美國共和黨籍聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）通話，談話觸及美國國會跨黨派堅定支持協助台灣捍衛民主、自由等。

賴總統在茶敘時，被問到為何選擇美國總統當選人川普就任前過境美國，以及是否有信心強生會持續維持對台承諾時表示，出訪友邦是應友邦元首或是總理邀請，也很感謝美國政府提供安全、尊嚴、舒適、便利的協助，讓出訪順利成行。

總統強調，台灣與美國共享民主、自由、人權等普世價值，也在科技與經貿上緊密合作，且長期享有美國跨黨派支持，台灣有信心跟美國新政府持續深化各項合作、抵抗威權擴張、創造兩國繁榮發展，為區域和平穩定做出更多貢獻。

媒體追問，美、日、韓都面臨政治變局或政黨輪替，台灣如何在變化的國際局勢中，持續強化國際社會支持，是否會調整外交政策。

賴總統說，民主政治就是政黨政治，政黨輪替與攻防本是常態，而民主制度如果有任何問題，就必須以更大的民主去面對；美國、日本、韓國經過大選後出現政黨輪替，或少數執政的情形，但相信美、日、韓民眾對民主的支持都不會退讓。

總統表示，也許政黨輪替會有磨合期間，但他有信心，美日韓將持續與民主陣營站在一起，捍衛民主價值、抵抗威權主義擴張，確保世界穩定與發展的方向不會改變。（編輯：謝佳珍）1131206

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