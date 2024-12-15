韓國總統尹錫悅遭彈劾 民眾黨：執政黨應引以為戒

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（中央社記者陳俊華台北15日電）韓國總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過，民眾黨今天說，民進黨團發文附和韓國戒嚴令，身為國會少數卻以暴力手段癱瘓議事，身兼執政黨主席與國家元首的賴清德應公開道歉，執政黨也應引以為戒。

韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發政局動盪，14日尹錫悅遭國會彈劾通過將被停職，總理韓悳洙暫代總統職務。

台灣民眾黨透過臉書發文表示，各國都應珍視得來不易的民主制度，也呼籲執政的民主進步黨應深刻警惕，不要繼續以威權心態與作為傷害台灣民主。

民眾黨說，台灣的自由民主體制是經過血淚爭取而來，不應輕易被踐踏。台灣經歷長期的戒嚴，許多民主前輩前仆後繼，以生命、自由、青春所爭取來的民主自由的台灣，朝野各黨也應該共同守護。

民眾黨指出，身為執政黨的民進黨立法院黨團，發文附和韓國的戒嚴令，事後沒有認錯、沒有道歉，此舉已嚴重傷害台灣的民主價值與國際形象，「民進黨以反威權起家，卻附和戒嚴，難道想藉著掌握權力而恐嚇台灣人民嗎？」執政黨有這樣的威權心態，根本是讓台灣民主「倒退嚕」。

民眾黨說，民進黨以民主進步為名，包裝威權思想的心態畢露無遺，對於在野黨的合理監督，動輒貼上「聯共亂台」的抹紅標籤，身為國會少數卻不斷以暴力手段癱瘓議事。

民眾黨表示，身兼執政黨主席與國家元首的賴清德，應該為此公開道歉，執政黨也應以韓國戒嚴事件引以為戒，別再繼續威權的心態與作為，持續傷害台灣的民主。（編輯：楊蘭軒）1131215