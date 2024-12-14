韓國總統尹錫悅遭彈劾 藍白籲賴政府引以為戒

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案，國民黨立法院黨團與民眾黨立委今天表示，這是韓國民主的勝利、也是韓國反貪力量的重大勝利，希望這起被彈劾事件能讓執政的民進黨「引以為戒」，更希望總統賴清德能真心體會「民之所欲，常在我心」的意義。

韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，今天他遭國會彈劾通過將被停職，總理韓悳洙暫代總統職務。執政黨國民力量黨魁韓東勳表示，他接受這個結果並會嚴肅看待。

國民黨團晚間透過新聞稿表示，韓國國會以204比85通過對尹錫悅彈劾案，展現韓國超越黨派不分朝野「反戒嚴」、「反貪腐」的決心及意志，交付憲法法院在180天內決定是否彈劾總統。這是韓國民主的勝利、也是韓國反貪力量的重大勝利。

國民黨團指出，反觀當前賴總統執政下貪腐橫行，利用國家資源、權位，掌握司法、掌握媒體，以國家公務預算豢養網軍側翼攻擊在野黨，以御用憲法法庭實質廢除國會三讀通過的國會改革法案，以豢養的「假」民間團體，動輒以包圍立法院，威脅在野國會議員，在立法院實質進行「民主戒嚴」，只要對民進黨、對賴總統不利的法案及提案，國會不准討論、不准立法。

國民黨團認為，現在國民黨團推動的「公職選罷法補正」、「中央地方財政重劃」、「憲法法庭改革」勢在必行，如此才能監督制衡、遏止貪腐、抗衡「民選獨裁」的無良政府、無良總統。

國民黨團強調，今天韓國國會的歷史性決議提醒全台灣人民，只要在野黨能夠團結一致，共同捍衛民主價值、反對獨裁，執政黨也必須向公理正義低頭。面對當前的險阻、艱難、威脅，國民黨團義無反顧、勇往直前。

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民眾黨立委林憶君表示，尊重韓國的民主決策，希望韓國能順利渡過這段國家政治動盪時期，希望被彈劾事件能讓執政黨「引以為戒」，真心傾聽人民的心聲，更希望賴總統能真心體會「民之所欲，常在我心」的意義。

民眾黨立委張啓楷指出，日前民進黨立院黨團發文挺韓國戒嚴，韓國國會今天通過彈劾尹錫悅，再次打臉民進黨立院黨團，身為民進黨主席的賴清德，難道不應該為民進黨立院黨團傷害台灣民主的作為，「向所有的台灣人民公開道歉？」（編輯：林克倫、張若瑤）1131214