賴總統：政府加速推動社會住宅 落實居住正義

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（中央社記者張榮祥台南13日電）中央直接興辦的第100處社會住宅──台南市南區「鯤鯓安居」今天動土，總統賴清德表示，政府絕對有信心、有能力加速推動社會住宅，落實居住正義。

賴總統今天出席台南市南區「鯤鯓安居」社會住宅動土典禮；賴總統指出，鯤鯓指的是台南沿海沙洲，好似一尾大魚，社會住宅則照顧南區民眾，延續歷史，也讓台南子弟及人才返鄉，建設台南、經營台灣。

賴總統表示，台灣11月奪得世界12強棒球賽冠軍，從不被看好到奪冠，這是大家共同打拚的結果，他相信台灣人人在工作崗位努力，才能不斷向前，政府應該做的是擴大社會投資，讓努力的人得到社會支持，向理想邁進。

賴總統說，他上任後繼續推動只租不賣、租金合理的社宅政策，政府也積極推動百萬家庭租屋計畫，目標是2名總統4個任期規劃16年時間擴大興辦社宅，滿足台灣社會租屋需求，2032年不論直接興辦或包租代管，包括前總統蔡英文推動戶數，分別達到25萬戶共50萬戶，再加上租金補貼50萬戶，合計100萬戶。

賴總統表示，政府直接興辦社宅中，39.5％住戶是18歲至40歲，讓年輕人打拚事業，不必擔心住的問題，還有45.8％住戶屬於弱勢。隨著社宅愈來愈多，讓更多需要幫助的人得到更大支持。（編輯：郭諭儒）1131213