在野擬封殺大法官被提名人 綠：政治立場凌駕一切

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院全院委員會審查司法院大法官人事同意權案，傳出在野黨揚言封殺全數被提名人。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，希望在野黨立委基於事實、理性及專業來評判，還沒投票前就揚言要封殺，這是政治立場凌駕一切，令人遺憾。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月10日上午審查司法院長被提名人，下午審查司法院副院長被提名人；12月11日、12日審查大法官被提名人。審查完畢後，於12月24日院會上午行使同意權案記名投票表決。

吳思瑤今天在立法院受訪，針對大法官人事同意權案審查（詢答）完畢，傳出在野黨可能將這7名被提名人全部砍掉等議題，作相關說明。

吳思瑤說，這次大法官人事同意權案的審查已延宕70多天，這是前所未見的，也創下歷史紀錄，希望在野黨立委回歸專業與理性，針對人選適任與否進行審查，如果一再讓政黨立場凌駕一切，這樣會讓人遺憾。

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吳思瑤表示，還是希望在野黨立委基於理性與事實、專業，評判大法官人事同意權案，但在還沒有投票前就揚言要封殺、全殺，這是政治立場凌駕一切。

民進黨立委賴瑞隆受訪指出，還沒詢答前，國民黨就放話會全數砍掉，詢答完畢後，看起來也都會投下否決票，這將傷害憲法法庭運作，非國家與人民之福，呼籲國民黨主席朱立倫等人，應該以國家為重，適合的被提名人就留下來，而不是揚言全面封殺。（編輯：蘇志宗）1131213