6旗艦計畫拚均衡台灣 北北基宜將成首都圈黃金廊帶

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（中央社記者賴于榛台北12日電）力拚均衡台灣，行政院長卓榮泰今天主持經濟發展委員會議時，定調推動6大區域生活圈，並搭配旗艦計畫，其中北北基宜將打造為「首都圈黃金廊帶」，重點發展科技創新、綠色智慧走廊、安控、生技醫療等產業。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰下午主持經發會第3次會議，會議主軸為均衡台灣，除通過6大區域產業與生活圈規劃，及搭配的旗艦計畫外，也規劃在各縣市推動超過140項重要建設。

6大區域產業與生活圈旗艦計畫部分，北北基宜被規劃為「首都圈黃金廊帶」，重點發展科技創新、海洋創新與觀光雙廊帶、綠色智慧走廊、安控、生技醫療；桃竹苗則是「桃竹苗大矽谷」，期盼打造桃竹苗半導體、AI、次世代通訊、生醫產業生態圈；中彰投雲為「精密智慧新核心」，重點為光產業、精密機械產業智慧化、零廢產業、航太及無人載具、移動產業智慧化、智慧農業、觀光、半導體，以及生技醫藥。

嘉南高屏宜是「大南方新矽谷」，力拚重點發展AI、半導體、金屬加工、車用零組件，還有安控、智慧農業、智慧餐飲，以及加速綠能及健康產業轉型；宜花東屏南則為「東部慢活城鄉」，重心在智慧農業、觀光文創、大健康產業及數位游牧；金馬澎規劃為「低碳樂活離島」，主打低碳永續、綠色觀光。

卓榮泰指出，6大區域生活圈是為落實總統賴清德均衡台灣的治國理念，期盼促進地方就業、產業及繁榮發展，縮小城鄉與貧富差距，提升國家整體競爭力，同時也有利5大信賴產業在台灣各地深化、深根，讓台灣站穩全球供應鏈的關鍵角色。

卓榮泰要求，首都圈黃金廊帶及精密智慧新核心計畫部分，請經濟部儘速規劃擬訂推動方案陳報，其他區域產業發展，則按已核定的方案或計畫持續推動執行。

此外，經發會中也拍板「均衡台灣重大建設」，在全台擇定推動軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過140項重要建設，作為發展6大區域產業及生活圈的關鍵基礎建設。卓榮泰說，相關設施已經有100餘項正在執行中，請各主管機關務必落實執行，尚在規劃的項目也須儘速規劃、推動。

卓榮泰要求，為配合6大區域生活圈，國發會同時也推出6大旗艦計畫，後續應依規劃強化管考，按照各區域發展需要持續滾動調整旗艦計畫，並請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點，回應民眾期待。

6大旗艦計畫為，一，實現北北基宜首都圈生活願景，打造優質人本環境；完善桃竹苗交通路網，提升醫療及文化品質；發揮中彰投雲產業群聚效益，建構高齡健康及長照重鎮；提升嘉南高屏醫療品質，打造便捷大城並建構科技S廊帶；完善花東醫療照護，建構可靠安全交通，保存在地文化；還有改善澎金馬交通機能，使醫療在地化，同時豐富軍事文化。（編輯：蘇龍麒）1131212