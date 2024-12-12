拚住宿機構照顧品質 衛福部祭獎勵金最高240萬元

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（中央社記者賴于榛台北12日電）超高齡社會將至，衛福部祭出住宿機構照顧品質獎勵計畫，老人福利機構、身心障礙住宿式機構、一般護理之家、精神護理之家、住宿長照機構等5類住宿型機構，依據床位規模若達成7項指標，最高每年可獲得新台幣240萬元獎金。

行政院會今天通過衛福部報告的「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，根據計畫，為鼓勵住宿機構藉由資訊系統及照顧輔助科技，減少工作人員紙本作業及提升機構服務標準，完善服務對象照顧品質，自今年起至民國116年，5類住宿型機構將可逐年申請獎勵。

獎勵申請資格是5類住宿型機構，分別是老人福利機構、身心障礙住宿式機構、一般護理之家、精神護理之家，以及住宿長照機構，可在各年度地方政府受理申請截止日前，提出申請，但要附上最近1次評鑑合格且尚在合格效期內的證明，以及最近1年內消防安全申報合格證明。

獎勵金額度則將依機構床數規模、緊急災害應變措施、照顧資訊系統建構、智慧輔助照顧科技運用、人員管理、專業知能，以及維護服務對象權益做評估，獎勵金101萬元至240萬元不等。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中裁示，請衛福部結合內政部督導，並請地方政府與民間機構共同參與，落實各項指標與執行，並持續滾動修正檢討指標內容，讓政策執行能夠更與時俱進。

卓榮泰也要求，衛福部應持續鼓勵住宿機構申請獎勵計畫，並給予協助，讓機構達到標準及申請資格，同時積極協助未參加計畫的機構，及時介入輔導改善，展現政府全方面提升機構照顧品質的想法及做法。（編輯：張若瑤）1131212