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政院：班班有鮮乳持續蒐集地方意見 盡快對外說明

2024/12/12 15:35
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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院長卓榮泰昨天表示，班班有鮮乳若地方難執行，下週將有最後決定。行政院今天說，農業部跟教育部還在蒐集意見階段，目前尚未定案，待溝通結果出爐再做政策決定。

新年度將至，農業部預計精進班班有鮮乳政策，建議新年度政策擬由中央提供預算，地方政府視實際需求執行，但仍未與地方達成共識。卓榮泰昨天表示，如果地方政府覺得執行困難、人力不足、家長有疑慮等，政府可以透過其他方式幫助學生獲得營養、酪農產銷奶製品，預計下週會有最後決定。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，農業部跟教育部還在蒐集意見階段，卓榮泰也希望盡量補足資訊不足的部分，因此到目前為止還沒有定案，屆時溝通結果出爐後，政府會進一步進行政策說明。

李慧芝說，卓榮泰希望教育部跟農業部能在本週內再度統合各界意見，做出決策。

新北市副市長劉和然今天也列席行政院會反映政策疑慮，包含班班有鮮乳政策不能單純由中央出經費、地方執行而已，中央應傾聽第一線聲音，找出問題再來談後續分工，以及建議都會區便利商店密集，可考慮透過兌換券兌換鮮乳，偏鄉部分則要考慮運送過程，是否要有冷鏈系統或是學校有支援設備，必須有多元配送方式，且要視情況補助。（編輯：林興盟）1131212

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