政院傳霸凌 李慧芝：正評估是否立案調查

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院莊姓處長日前傳出職場霸凌，行政院發言人李慧芝今天表示，正透過行政院既有的申訴評議委員會因應小組評估爆料內容，若有必要就會立案調查。

聯合報7日報導指出，行政院莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵員工，要求加班卻不得報加班，還有刁難商調等職場霸凌情事。政院當天說明，尚未收到相關的申訴，並未聽聞此事，如果有接獲相資訊會即刻處理，絕不姑息。

李慧芝今天主持政院會後記者會時回應表示，此案正由行政院申訴評議委員會因應小組進行先行評估，若認為爆料內容需要調查，就會送評議委員會調查，若無需調查，也會送委員會備查。

李慧芝說明，申訴評議小組是政院內部既有的具名申訴機制，但近日有難以掌握資訊的匿名爆料，才會透過額外的因應小組先行評估，相關小組會基於專業快速處理此案，目前也只有這一案正在評估中。

媒體追問，行政院政務委員史哲也被爆料過往有霸凌情事，政院是否會升高處置作為。李慧芝說，文化部長李遠已經做過說明，政院尊重文化部處置。（編輯：翟思嘉）1131212