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青年百億海外圓夢基金15歲即可申請 最高補助200萬元

2024/11/21 13:15
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（中央社記者賴于榛台北21日電）為落實總統賴清德政見，行政院會今天通過青年百億海外圓夢計畫，讓15歲至30歲青年可以依志向申請自主圓夢提案，或是參加國際組織、智庫見習，補助上限為新台幣200萬元，明年1月起公告徵件。

行政院會今天通過教育部報告的青年百億海外圓夢計畫，計畫讓15至30歲青年可以申請參與築夢工場組與海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2週至1年的圓夢行動，明年總名額為550名，個案補助經費上限為150萬到200萬元不等。教育部預計明年1月公告第1階段圓夢機會，3月收件、4月公告，第二階段公布時間則待定。

計畫經費將分4年編列，由公務預算及國發基金挹注，明年第一年，預算為新台幣10億元，逐年增加10億元，到第4年為40億元，達到百億目標。

教育部政務次長葉丙成出席政院會後記者會時表示，築夢工場組鼓勵青年自主提案，由青年自行提出夢想與行動計畫，教育部提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，預計首年人數200人，期盼讓文化資本比較不足、家境辛苦的青年也有機會圓夢。

行政院政務委員史哲昨天說明，築夢工場組盼看到築夢計畫的獨特性、公益性、公共性、前瞻性，其餘條件不設限，歡迎民眾提案。

海外翱翔組則結合部會與民間組織，由政府主導，讓青年赴國際組織或基金會、智庫見習，還有其他多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會；而年度旗艦計畫組，則是每年由一個部會提出主題，邀集青年集思廣益為世界做出貢獻，明年負責部會為環境部，主題為永續環保。

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葉丙成說，海外翱翔組目前已聯繫法國巴黎教育中心，預計明年可以送30名青年到法國見習內閣機構、參訪新創基地，並有機會與法國內閣官員、議員等人深度交流；另外，若有青年對國際志工有興趣，教育部目前也已經與世界青年聯盟（World Youth Alliance, WYA）聯繫，取得見習名額。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會時提醒，此案是國家級跨部會合作計畫，需要各相關部會全力配合辦理，並請史哲協助教育部建立跨部會平台及分工等事宜，同時未來在評比辦法中，更要特別注意到評選人選的公平及各個合理的分配比例。（編輯：林淑媛）1131121

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