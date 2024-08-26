卓榮泰：百億海外圓夢基金 厚植台灣新時代競爭力

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（中央社記者葉素萍台北26日電）行政院長卓榮泰今天主持行政院青年諮詢委員會會議，他說，教育部設立「百億青年海外圓夢基金」，並培養各領域青年人才，厚植台灣在新時代的競爭力；此外，他也請衛生福利部與內政部積極推動「共生社區」政策。

行政院晚間發布新聞稿指出，卓榮泰上任後首次主持青諮會。

卓榮泰聽取教育部「百億青年海外圓夢基金」研擬規劃報告，以及「青年政策白皮書」規劃構想及執行程序報告後表示，「百億青年海外圓夢基金」是總統賴清德的重大政見，盼能透過國家資源鼓勵青年拓展國際視野、增廣見聞，幫助青年發揮創意、強化能力，一圓自己的夢想，並培養各領域的青年人才，厚植台灣在新時代的競爭力。

他說，「青年政策白皮書」則是透過國家的整體策略思考，整合包括就學、就業、創業、居住、公共參與等囊括國家青年政策各大面向，引領青年共同參與，為國家開展新天地，實現國家的夢想。

卓榮泰表示，政府透過設立「百億青年海外圓夢基金」，協助青年學子赴海外學習量子電腦、生醫科技、新能源、心理諮商、地緣政治等相關領域的專業知識，同時認識各國優秀的青年夥伴，彼此切磋學習、建立情誼，成為台灣軟實力與國際連結的重要力量。

卓榮泰請各部會確實將青年委員們於會中所提各項建議詳細納入規劃與評估，以切合該基金設立初衷，讓效益得到最大發揮。

針對青年委員建議擴大「年輕族群心理健康支持方案」年齡資格，並推動常態性補助心理諮商，卓榮泰表示，考量15歲以下兒童屬義務教育階段，其活動場域以校園為主，請教育部會同衛生福利部針對未滿15歲以下兒童規劃適切的心理健康服務方案，整合學生三級輔導機制，提升兒童青少年心理健康服務的量能，並請留意勿對任何個案造成生活及學習環境上的壓力與負擔。

針對「身心調適假」，卓榮泰請教育部會同衛生福利部，落實對全國各高級中等學校、地方政府的多元宣導，並關注學校後續執行情形，後續會再詳細評估身心調適假向下延伸至國中小學的可行性。

有青年委員提議，評估社會住宅作為未來執行「共生社區」政策的基礎據點之一。

卓榮泰指出，中央興建社會住宅可比照台北市「青年創新回饋計畫」、台中市「共好社會住宅計畫」及林口世大運選手村社宅的公共藝術計畫等模式，針對各種社會福利的需求來推動「共生社區」政策，以作為社宅居民、周邊社區民眾租借使用的集會空間。

卓榮泰也請衛生福利部與內政部，加強對社宅弱勢民眾相關福祉、資源的宣導，讓他們可以彼此互相照顧、協助，以提升服務資源可及性，朝向更美好社區資源共用的方向發展。（編輯：林克倫）1130826