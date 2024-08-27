林口社宅退租戶控多收費 住都中心：依約處理無超收

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（中央社記者陳俊華台北27日電）媒體報導，林口世大運選手村社宅住戶，退租時遭物業管理公司多收清潔費和修繕費。國家住都中心今天表示，社宅退租修繕都是依照租約處理，並無超收費用。

媒體報導，1名林口社宅住戶表示，在退租前已按照規定，清洗冷氣室內、外機，牆壁或設備有毀損部分也自行修繕，沒想到這個月突然收到1張新台幣1萬9000多元的發票，包括紗窗、門鎖、鑽孔等修繕費用，光是冷氣清潔費就被多收1萬元。

國家住宅及都市更新中心透過新聞稿指出，林口社宅各區住戶申請退租時，服務中心會與住戶約定時間預先檢視屋況，讓住戶有充分時間自行修繕清潔；在點交返還當天，尚未改善完成項目會拍照記錄，確認修繕或清潔項目及費用，將費用告知住戶，並請住戶簽認同意才繼續辦理。

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住都中心強調，林口社宅退租流程已執行多年，各區作業方式處理原則、收費標準都一致，依據過往多數住戶退租經驗，多數住戶退租前會預先檢視屋況後選擇自行處理，除加速點交當天處理時效，也能避免衍生相關修繕與清潔費用。

住都中心表示，本案清潔與修繕費用都有在退租點交時告知住戶，經住戶同意委託服務中心修繕，相關費用由押租金扣抵，林口社宅退租修繕都是依租約處理，沒有超收相關費用。（編輯：張若瑤）1130827