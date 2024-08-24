議員指社宅未提供冷氣增負擔 北市：精進以租代買

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（中央社記者劉建邦台北24日電）北市議員指出，北市府提供社宅協助弱勢等族群，民眾抽中後卻要自購冷氣等家電，如新北市就有提供冷氣。都發局今天表示，已試辦媒合租賃但申請數少，持續精進以租代買。

國民黨台北市議員詹為元發布質詢資料指出，台北市政府興建提供社會住宅，除協助弱勢、青年等族群，因房租便宜，更是許多民眾期盼入住首選。

他說，近期接獲陳情，有條件較弱勢市民承租台北市社會住宅，但抽中後需花錢買價格昂貴冷氣、洗衣機等大型家電，且租社宅有居住年限，合約到期後需搬家，大型家電折舊後價格低或只能丟棄。

詹為元表示，調資料發現，新北市及桃園市政府針對社會住宅有附冷氣等設備且租金不高，但台北市政府管理社宅卻未規劃裝冷氣，唯一設冷氣的是大龍峒社宅。

他說，台北市府雖提供以租代買冷氣政策，但住戶考量租賃成本高且不符合實際運用，導致申請率差，資料顯示，12處社宅申請租借冷氣僅46戶，今年已無廠商願意配合。

詹為元指出，大型家電價格貴但使用年限長，台北市府可研議針對將落成社會住宅試辦提供冷氣等作法，除可減輕承租戶負擔，也能讓後續租賃房客重複使用，落實環保概念。

台北市都市發展局對此回應，大龍峒社會住宅是曾提供冷氣給租戶，但因冷氣設備管理介面較多，包含濾網清潔、遙控器電池更換、零件異常等，且要考量住戶使用習慣等問題。

都發局表示，台北市社宅數量比新北市及桃園市多，若設空調設備，會讓社宅營運期增加新台幣近百億成本，且不同家庭對家電等品牌規格需求有異，經評估後，用以租代買模式執行。

都發局指出，自民國107年從興隆D2區社會住宅招租後，後續社宅就有提供沙發等設備，並試辦以租代買冷氣服務，但試辦結果，除少部分住戶申請，多數未申請，成效不佳原因是多數住戶考量租賃成本偏高。

都發局表示，至於租賃成本偏高原因是廠商除要提供家具設備，還有保養維修等服務，曾執行服務的廠商後續也無意願持續提供租賃服務方案，不過，台北市住宅及都市更新中心會持續精進以租代買模式。（編輯：李錫璋）1130824