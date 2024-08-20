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百萬租屋計畫 住都中心：社宅興建用地已盤點規劃

2024/8/20 19:51
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（中央社記者林敬殷台北20日電）國家住都中心今天表示，為落實「百萬租屋家庭支持計畫」，目前已從800多處國公有土地中，找到200多處適合用地，為民國114年起的社會住宅建設預先盤點規劃。

國家住都中心指出，為落實「百萬租屋家庭支持計畫」中，8年完成社會住宅興建與包租代管合計50萬戶的政策目標，114年起所需用地已經預先準備，社會住宅新目標將透過多元管道來完成。

國家住都中心表示，目前已在行政院的協助下，跨部會合作擴大盤點土地，從800多處國、公有土地中，找出200多處較適合做社會住宅的用地。其中，有多案已經在處理都市計畫變更、周邊道路協調開闢及先期規劃評估。

國家住都中心指出，行政院在112年通過「提升社宅用地供給精進措施」，規劃整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市需留設5%的土地，其餘縣市留設3%的土地，供社會住宅使用，專案讓售給中央政府興辦，為社會住宅的土地取得方式開闢新的途徑。

國家住都中心表示，透過整體開發區留設社會住宅用地，地塊將更完整，適合採取「小造鎮」的規劃願景，把托嬰、幼兒園、日照、長照、身障機構等多樣化的公共設施一併規劃，提供各年齡層更完整的服務機能。另外，目前也考慮結合產業園區的用地興建社會住宅，就近滿足就業員工的居住需求。

此外，政府也透過包租代管，鼓勵民間房屋轉作社住，國家住都中心指出，目前推動範圍已擴及全台19個縣市，由於需求熱烈，目前已提前擴大辦理。

國家住都中心表示，去年7月起，「包租代管社會住宅」邁入第4期，單由中央所執行的媒合戶數已逾3萬3000多戶，即將提前達成原定114年的3萬5000戶目標。8月初宣布擴增1萬7000戶，預計10月開辦，目前正在公開徵求更多優質廠商加入，可期待服務及開發的量能再擴大。

針對外界關切的管理問題，國家住都中心說，將會建立更完善的資訊系統，確保所有案件的透明度與可追溯性，防止惡意行為的發生，為更多房東、房客提供服務。（編輯：翟思嘉）1130820

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