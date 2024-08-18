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張善政開箱桃園首件公辦都更社宅 9月受理登記

2024/8/18 16:59（8/18 19:21 更新）
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桃園市政府住宅發展處表示，東門段公辦都更位於桃園區成功路及朝陽街口，鄰近鬧區堪稱黃金地段，各社宅戶都配有基本家具，也已安裝冷氣及熱水器，全部社宅的室內裝修預計10月可完工。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年8月18日
桃園市政府住宅發展處表示，東門段公辦都更位於桃園區成功路及朝陽街口，鄰近鬧區堪稱黃金地段，各社宅戶都配有基本家具，也已安裝冷氣及熱水器，全部社宅的室內裝修預計10月可完工。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年8月18日
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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市首件公辦都更社宅「東門段」，正在進行室內裝修，桃園市住宅發展處今天開箱各房型，桃園警分局武陵派出所也將遷移至此，並設有警察勤務宿舍，預計9月開始受理登記。

桃園市長張善政下午前往現場表示，此案共有2棟地上14層，地下3層的住宅大樓，其中市府分回1棟，未來1、2樓由武陵派出所進駐，3、4樓為警察勤務宿舍，5至14樓共有70戶社會住宅，將提供1、2、3房型3種戶型招租，將開放登記抽籤，目標是希望明年1月入住，以符合桃園年輕人及需要協助民眾的需求。

住宅發展處表示，東門段公辦都更位於桃園區的成功路及朝陽街口，走路10分鐘就到東門國小，加上鄰近鬧區堪稱黃金地段，為提升居住性能，各社宅戶都已配有基本家具，也已安裝冷氣及熱水器，全部社宅的室內裝修預計10月可完工。

住宅處指出，東門段社宅預計在9月份受理申請登記，抽籤後預計於11月開放通過申請資格民眾看屋、選屋，預計年底開放搬家入住、明年1月起租。住宅處預告，中壢中興巷第2件公辦都更分回的社宅也將釋出93戶的社會住宅。（編輯：陳清芳）1130818

桃園市首件公辦都更社宅「東門段」，目前正進行室內裝修，市長張善政（右1）與住宅發展處18日前往開箱各房型，預計9月開始受理登記。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年8月18日
桃園市首件公辦都更社宅「東門段」，目前正進行室內裝修，市長張善政（右1）與住宅發展處18日前往開箱各房型，預計9月開始受理登記。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年8月18日
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