北市青年局祭多項補助 力推創業實習海外發展

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市青年局今天說，未來政策方向為補助學生社團辦青年活動預計100案，每次最高新台幣2萬元；全國首創青年實習津貼每月5000元、最多3個月；創業青年租共享辦公室補助等。

北市青年局6月1日正式掛牌，局長殷瑋表示，未來政策方向包含多元發展補助、青年實習、推動海外發展等。

青年局表示，補助北市學校、學生社團及相關公協會辦理青年活動100案，協助青年自我實現並透過活動學習成長，陪伴青年多元發展；每次最高補助2萬元；活動性質具公益性質、3校以上之跨校性、全國性活動不在此限。

另外，全國首創青年實習津貼、職涯進修補助及創業共享空間租金補助。青年局指出，為鼓勵青年於求學階段就投入職前準備工作，直接提供台北青年每月5000元，至多3個月，共1萬5000元實習津貼。

還有補助青年實體及線上職能相關訓練課程費用最高1萬元；補助北市創業青年租用共享辦公室，每月最高補助1萬元，最長補助6個月；青年局表示，也提供創業諮詢等一站式服務。

海外發展及實習向來是青年局重點項目，青年局表示，預計推動包含青年赴海外實習、海外志工及主題式體驗學習等3項計畫，協助青年赴國際企業或非營利組織短期實習。

青年局表示，預計媒合青年至海外的地方政府或企業實習2至3個月，依當地物價等補助每人10至15萬元；北市與許多城市簽訂姊妹市，也會從此處著手。（編輯：方沛清）1130822