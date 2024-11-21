本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》台灣對委內瑞拉 8局下0比2暫落後
首頁 / 生活
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 生活

百億圓夢基金 助青年赴義學廚藝、到MLB交流

2024/11/21 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）教育部今天表示，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億經費，提供青年海外見習培訓，例如赴義大利學廚藝、到美國職棒大聯盟（MLB）或與韓國舞團交流等。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實總統賴清德「國家希望工程」，鼓勵青年開拓國際視野，青年發展署規劃自114年起推動青年百億海外圓夢基金計畫，與各部會開發青年海外見習培訓機會，預計114年1月公告第1階段圓夢機會。

青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，對象為15至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組；築夢工場組鼓勵青年自主提案，經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，目標114年協助200名以上青年。

海外翱翔組則結合相關部會與民間組織，規劃多元主題，提供海外見習及培訓機會，例如18至30歲青年可至日本動物園學動物保育、到法國議會與創業基地交流見習等 ；另針對15至18歲青年，洽談到義大利學習廚藝、到瑞典環境永續組織蹲點，或是與美國職棒大聯盟、韓國首爾的舞團等海外交流機會，希望114年提供青年350個以上的圓夢機會。

教育部提到，114年也設定旗艦計畫，呼應政府淨零碳排目標，將由教育部與環境部等開發各國際環境永續組織的交流與蹲點機會，預定提供60個以上的圓夢機會，簡章預計114年1月公布。

參與青年百億海外圓夢基金計畫的提案，均需經專業委員審查通過後，由青年署給予經費及資源，支持青年進行圓夢行動。教育部期盼，以拓展國際鏈結交流、帶動百工百業創新成長、引領青年多元創意行動為推動重點，提升台灣青年國際競爭力。（編輯：李亨山）1131121

#MLB
#青年署
#教育部
#賴清德
賴清德
總統主持黨產會主委林峯正等人宣誓典禮緬懷國策顧問陳輝東 南美館26日起「揚帆遠行」致敬
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
勞動部公務員輕生案 賴總統致歉：杜絕各種形式霸凌
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：