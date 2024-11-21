百億圓夢基金 助青年赴義學廚藝、到MLB交流

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（中央社記者許秩維台北21日電）教育部今天表示，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億經費，提供青年海外見習培訓，例如赴義大利學廚藝、到美國職棒大聯盟（MLB）或與韓國舞團交流等。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實總統賴清德「國家希望工程」，鼓勵青年開拓國際視野，青年發展署規劃自114年起推動青年百億海外圓夢基金計畫，與各部會開發青年海外見習培訓機會，預計114年1月公告第1階段圓夢機會。

青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，對象為15至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組；築夢工場組鼓勵青年自主提案，經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，目標114年協助200名以上青年。

海外翱翔組則結合相關部會與民間組織，規劃多元主題，提供海外見習及培訓機會，例如18至30歲青年可至日本動物園學動物保育、到法國議會與創業基地交流見習等 ；另針對15至18歲青年，洽談到義大利學習廚藝、到瑞典環境永續組織蹲點，或是與美國職棒大聯盟、韓國首爾的舞團等海外交流機會，希望114年提供青年350個以上的圓夢機會。

教育部提到，114年也設定旗艦計畫，呼應政府淨零碳排目標，將由教育部與環境部等開發各國際環境永續組織的交流與蹲點機會，預定提供60個以上的圓夢機會，簡章預計114年1月公布。

參與青年百億海外圓夢基金計畫的提案，均需經專業委員審查通過後，由青年署給予經費及資源，支持青年進行圓夢行動。教育部期盼，以拓展國際鏈結交流、帶動百工百業創新成長、引領青年多元創意行動為推動重點，提升台灣青年國際競爭力。（編輯：李亨山）1131121