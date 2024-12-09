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立委指史哲部長任內對部屬嚴苛 文化部鼓勵具名檢舉

2024/12/9 16:41（12/9 16:53 更新）
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行政院政務委員史哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥、葉冠吟台北9日電）國民黨立委羅廷瑋今天表示，收到文化部公務人員陳情信，指行政院政務委員史哲擔任文化部長時，對部屬嚴苛，包括大聲謾罵批評。羅廷瑋說，陳情接二連三來到立委辦公室，立委不能只是把它當鬼故事，不去反映，希望文化部調查。

有關立委辦公室收到文化部霸凌案件，文化部長李遠表示，前部長史哲在其任內，均未有人對其提出申訴，而當時的部長及部長秘書已依機要任用條例全數隨史哲離開文化部。文化部一切依照行政院相關規範客觀處理所有申訴。

李遠強調，文化部對於職場霸凌秉持零容忍的態度，「為了落實調查，鼓勵同仁勇敢站出來具名檢舉，對於具名申訴案件，文化部一定在保護當事人前提下，秉公展開調查」。近日他也要求各階主管以身作則，務必適時關懷員工，提出各種針對員工在工作壓力下支援系統。

羅廷瑋在立法院接受媒體聯訪時說，根據文化部人員陳情信的內容，還有講述到史哲的個人飲食習慣，包括史哲喝可樂，只喝冰的可樂，如果不冰，還會謾罵準備這些餐飲的人員。另外他喜歡吃薯條，一定要是脆的，不可以軟的、不可以冷的。對於便當菜色，時有不滿。這些都是當事者向立委辦公室陳情的內容之一。

羅廷瑋提及，文化部公務人員陳情內容還有，史哲某次在外參加行程，當天下雨，活動結束之後，因為幕僚先上車，史哲就不高興，史哲上車後要求幕僚下車用走的在車外淋雨。

羅廷瑋表示，史哲在文化部長任內對部屬嚴苛的指控，陳情接二連三都來到立委辦公室，立委不能只是把它當鬼故事，不去反映，希望文化部調查。

羅廷瑋呼籲，由於史哲現在是擔任政務委員，現階段並不是文化部長，文化部調查之後，能夠交由行政院處理，應該要有一個報告，給大家一個交代。（編輯：蘇志宗）1131209

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