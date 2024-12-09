防治職場霸凌 保訓會：114年5月送立法院修法

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（中央社記者陳俊華台北9日電）勞動部公務人員輕生案後，立委關注修法進度。保訓會主委蔡秀涓今天指出，會先就保障法、安衛辦法併同職場霸凌防治專章，檢視有哪些漏洞要補足，並邀學者專家開座談會，明年4月底前提出草案、5月送到立法院。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、公務人員保障暨培訓委員會主任委員蔡秀涓列席，審查114年度考試院及所屬預算案。

國民黨立委謝龍介等人指出，公務人員保障法（保障法）、公務人員安全及衛生防護辦法（安衛辦法）中，並未針對職場霸凌有相應規定、罰則與監督機制，因此提案凍結考試院「法治業務」預算新台幣41萬4000元的10%，考試院應在1個月內提出修法報告後始得動支。

民眾黨立委黃國昌指出，安衛辦法已逾10年未修，且未設有罰則，等同形同虛設。最近公務員職場霸凌案頻傳，未能有效提前防範，考試院難辭其咎，因此提案在「文官制度研究發展交流與出版」預算433萬5000元中，減列100萬元、凍結100萬元，提出專案報告後始得動支。經協商後，改為減列75萬元、凍結75萬元。

劉建忻表示，公務人員保障法部分，考試院長被提名人周弘憲已宣示，考試院會規劃、盡可能掌握時間；安衛辦法部分，過去研修是針對消防人員的安全維護，有不同處理方向的爭論，經過考試院、行政院討論後，針對消防人員部分用消防法處理比較直接有效，可以掌握實質專業需要，且在這會期已三讀通過。

劉建忻說，安衛辦法在更早之前就有研修計畫，但消防法通過後，保訓會也已經將安衛辦法修正草案送到考試院，但因為牽涉考試院換屆，因此不可能處理重大政策；現在加上處理霸凌議題，會併同保障法一起處理。

蔡秀涓指出，保訓會已大致規劃時程，12月到明年1月會洽詢專家學者，就目前保障法、安衛辦法併同職場霸凌的防治專節或專章，檢視哪裡有漏洞需要補足、法律上不同位階要如何處理等。

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蔡秀涓表示，因為涉及非常多專業領域，且1、2月間包含農曆年，預計在明年2月召開勞動法學者、心理諮商專家學者、人資學者的座談會，接著2、3月將上述諮詢結果，與勞動部、行政院人事行政總處等相關機關，確定修法方向，4月底前保訓會將完成修正的相關草案送考試院審議，並在5月送到立法院。

另外，黃國昌提案考試院的國外旅費179萬元全數減列，以及翁曉玲提案減列水電費等部分，司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱裁示，國外旅費、水電費通案保留，送朝野協商。（編輯：林興盟）1131209