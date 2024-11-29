人事總處：全面研議身心調適假 12月首輪內部討論
2024/11/29 18:26（11/29 18:38 更新）
（中央社記者賴于榛台北29日電）總統府健康台灣推動委員會經討論，擬增列公務人員身心調適假。行政院人事行政總處官員今天表示，12月將召集跨部會進行首輪內部討論，確認身心調適假定義，同時也會將民間企業勞工需求納入討論，進行全面研議。
近期公務職場霸凌問題頻傳，總統府第2場健康台灣推動委員會議昨天登場，衛生福利部次長林靜儀在會中表示，將與相關部門研議增列公務人員身心調適假，提升心理韌性。
至於公務人員身心調適假將如何推動，人事總處官員今天對中央社記者表示，將分為身心調適假定義、法制面向，以及是否納入勞工需求等重點，預計12月邀集衛福部、勞動部等跨部會召開內部討論會議，研議政策如何推動。
官員說，身心調適假與身心健康有關，因此預計請衛福部協助定義身心調適假；此外，身心調適假應不設限公務員，民間企業勞工也可能有相關需求，因此將與勞動部同步討論，做整體考量與研議。
官員指出，等相關定義與需求都確認後，再與考試院銓敘部共同討論法制面向如何訂定。
至於身心調適假屬於新增假別，或是從現有假別進行調整，官員表示，因為需全盤思考公私部門，民間若多一天休假，業主成本會變高，必須深入溝通取得共識，目前並無初步定調，要待會議討論後，再看如何形成共識。（編輯：林興盟）1131129
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