周弘憲：防職場霸凌措施提到法律位階 下會期提草案

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（中央社記者陳俊華、范正祥台北26日電）勞動部公務人員輕生案引發社會關注。考試院長被提名人周弘憲今天說，若獲立院同意上任後，會研議將防治職場霸凌相關措施提升到法律位階，擬具公務人員保障法修正草案，希望下會期能提出。

立法院全院委員會上午審查考試院長被提名人周弘憲。周弘憲口頭報告時表示，前陣子勞動部勞發署北分署發生職場霸凌不幸事件，令人心痛，考試院掌理公務人員保障事項，自有責任給予公務人員友善、安全的工作環境。

周弘憲說，他的人事案若能獲立法院審查通過，上任考試院長後，將立即責成考試院所屬相關機關，研議將防治職場霸凌相關措施提升到法律位階，在廣泛徵詢各方意見後，儘速擬具公務人員保障法修正草案，經考試院會討論後，送立法院審議，以建構友善、安全的職場環境。

國民黨立委葉元之詢問，考試院對於保障公務人員在職場不受霸凌可以扮演什麼角色。周弘憲說，這部分涉及公務人員執行職務的安全問題，這是考試院負責的保障事項，希望將相關措施由現行內部行政規則，提高到法律位階，對公務人員比較有保障。

對於葉元之詢問立法方向，周弘憲說，應該將職場霸凌相關事項規定在公務人員保障法，目前該法第19條規定，公務人員執行職務的安全應予保障，各機關對於公務人員的執行職務，應提供安全及衛生的防護措施，但這樣宣示性條文不夠，應將條文擴充，把有關防治職場霸凌相關事項規範進去，各機關和公務員能有所遵循，沒有遵循會產生行政責任。

民進黨立委吳思瑤詢問，各界都在檢視公務體系的反霸凌機制，從個案來檢視通案制度是政府責無旁貸、應該承擔的職責，至於是要修公務人員保障法，或是研議一套「反霸凌專法」。

周弘憲表示，公務人員保障法是考試院可以修，專法也許涉及勞動部、行政院權責，修保障法可能比較單純。吳思瑤追問，多久時間能提出草案；周弘憲說，「希望大概下會期」能提出草案。

另外，民眾黨立委黃國昌詢問時指出，公務員保障是考試院權責，為什麼「員工職場霸凌防治處理流程」是由行政院人事行政總處訂定；針對職場霸凌，考試院又制定了什麼辦法。

周弘憲說，照公務人員保障法19條訂有「公務人員安全及衛生防護辦法」（安衛辦法），職場霸凌事件也是安全的一部分，如果有這方面問題可向服務機關申訴。人事總處訂的是內部規則，只要能符合相關規定，公務員都可以引用來維護自身權益。

黃國昌問，違反安衛辦法的法律效果為何、是否有罰則；周弘憲說，機關人事人員、首長可能會受考核懲處，保障法沒有訂罰則。黃國昌說，從法律到安衛辦法都存在明顯缺陷，卻看不出考試院有具體推動修法的任何行動，攸關保障公務員的安衛辦法竟已10年沒修。

周弘憲說，目前保訓會有提出安衛辦法修正草案，將密度訂得比較強，考試院要對這部分負起責任、會檢討。黃國昌問，對於保訓會今年8月提出安衛辦法修正草案，是否滿意；周弘憲說，還是有很多要再斟酌的地方，希望保訓會聽取各界聲音。

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黃國昌指出，安衛辦法拖了10年、原地踏步，8月提出的草案依舊不及格，違反安衛辦法一樣沒有訂罰則；周弘憲說，贊成會徹底檢討；黃國昌追問，需要多久時間、一年夠不夠？周弘憲表示，不需要到一年。1131126

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