又1名司長涉職場霸凌？衛福部統一11/29說明

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北22日電）衛福部疑涉職場霸凌案連環爆，繼1名組長、2名司長被指霸凌下屬，有媒體指另1名司長有嫌疑。衛福部次長呂建德今天晚間表示，正在調查中，所有案件結果將統一於11月29日說明。

衛生福利部被爆至少3名女性官員有職場霸凌嫌疑，部長邱泰源昨天指示，由次長呂建德主持部內調查小組，盡快於1週內完成調查釐清工作。根據聯合新聞稿今天報導，1名不願具名社工界人士指出，另外還有1名主管社政相關業務的蘇姓司長也涉嫌霸凌下屬。

呂建德透過文字說明，針對部內疑涉霸凌事件已進入調查，今天媒體所指不具名人士指涉的部分仍在進一步查證中，同樣會於一週內產出調查結果。

遭影射有霸凌嫌疑的社會救助及社工司司長蘇昭如晚間接受媒體電訪說明，看到新聞提及第3名有嫌疑司長是社政相關，畢竟人選沒幾個，她除了努力回想，已向人事處表示，若真是她、請通知會配合調查，但是到今天傍晚為止，「我都沒有接到通知。」

蘇昭如坦言，她不斷回想但想不起自己有無不恰當行為，不過她也沒辦法百分百確定，在跟員工溝通過程中是否忽略感受，所以不敢說一定不是她；可以確認的是，她常提醒科長要多關心員工狀況，盡量營造友善職場，這是她一貫立場，在會議紀錄中都可查到。

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她強調，若有人感受到性騷擾、職場霸凌，她都鼓勵應該要依程序提出來以維護權益，這個立場從不曾改變；若真的有人提出申訴，且有具體事證，就像她一開始所說，尊重程序並願意配合調查，如果在職場中有違反任何規定之處，一定會依規定處理，她坦然接受。

衛福部相關疑似職場霸凌案，由網友於網路上爆料疾病管制署某組長開始發酵。疾管署發言人羅一鈞今天表示，疾管署調查小組已經展開調查，仍預計28日報告出爐，並將在當天舉行考績會。（編輯：陳政偉）1131122