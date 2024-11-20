組長遭爆疑涉職場霸凌 疾管署啟動調查暫不處分

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（中央社記者曾以寧台北20日電）網友爆料衛福部疾病管制署整備組長疑涉職場霸凌，立委陳菁徽指曾有前員工投訴及向政風檢舉但無下文。疾管署表示，該組長先前任職組別曾遭投訴但無關霸凌，在有新事證前，不會對該組長做停職處分。

近日網友在社群軟體Threads爆料，疾管署整備組長個性缺乏耐心，甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵，疑似職場霸凌情形。發言人羅一鈞今天表示，未接獲相關申訴，但已比照職場霸凌規定，成立專案小組主動訪查。

國民黨立委陳菁徽在LINE媒體群組披露，接獲疾管署員工致電投訴，曾經當場聽到該主管罵人，整天辱罵科長逼人離職；投訴者並指該主管動不動發脾氣好幾年，離職員工曾向政風檢舉但沒有下文。因此希望縮短調查時間，2週交報告，並針對政風檢舉部分進行說明。

羅一鈞說，行政院長卓榮泰稍早指示「有若干案件現在已經被媒體揭露或討論，全部要在1週內完成調查」，疾管署將依指示辦理。不過本事件跟勞動部公務員輕生案不同，沒有明確的檢舉者或受害當事人，將尊重外部專家關於調查程序的建議，避免職員「有話不敢講」。

羅一鈞強調，在處理霸凌事件時，一定要尊重當事人，因此不會肉搜或嘗試尋找爆料者、或針對這名網友進行任何身分辨識。雖有建議用網路匿名問卷等方式進行訪談，但收集方式及由誰發放和回收問卷，也會讓人擔心內容外流，因此會請教外部專家並聽取內部意見，盡量營造可以暢所欲言的安全、隱私環境。

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至於這名組長，羅一鈞說，目前除網路匿名爆料之外，整件事尚沒有其他證據，因此在沒有任何新的事證之前，不會針對組長做出停職處分。疾管署也不會預設立場、預判事件是否與領導管理風格有關，待事件釐清後，會再對外交代。

至於「曾向政風檢舉」部分，羅一鈞說明，經向政風單位了解僅有一案可能相關，是多年前其任職主管的業務組有標案遭廠商針對該業務組（並非針對主管本人）投訴政風及司法單位，經司法機關調查結果查無實證結案，與霸凌無關。（編輯：陳清芳）1131120