疾管署組長遭爆疑涉職場霸凌 邱泰源：1週內交調查報告

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）網友爆料衛福部疾病管制署整備組長疑涉職場霸凌，衛生福利部長邱泰源表示，已要求疾管署加速處理，將過去本需2個月完成的職場霸凌調查縮短至1週，承諾秉持不縱不放不枉原則。

近日網友在社群軟體Threads爆料，衛生福利部疾病管制署整備組長個性缺乏耐心，甚至經常對下屬大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵，疑似職場霸凌情形。疾管署未接獲相關申訴，但已比照職場霸凌規定，成立專案小組主動訪查，在有新事證前不會對該組長做停職處分。

邱泰源今天上午出席立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會議，審查中華民國114年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算（公務預算及基金），會前接受媒體聯訪時，被問到近日備受關注的公部門職場霸凌事件，疑似延燒至疾管署。

邱泰源說，針對疾管署組長遭爆疑涉職場霸凌，已要求要求疾管署加速動作，按照職場霸凌規定執行，這是複雜完整過程，過去規定必須在2個月內完成調查，但這次議題備受關注，疾管署將在1週內提出相關報告，絕對秉持「不縱不放不枉」3不原則。

民眾黨立委陳昭姿引用網路上另一篇去年臉書爆料文，點名衛福部當時有1名司長霸凌所屬，不分平日假日交辦工作，這名司長卻每天早早下班。邱泰源表示，若衛福部其他單位有類似狀況，一定會積極處理，如果有相關訊息，一定會先了解來源，以最嚴格方式進行調查。

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另外，勞動部近日傳出疑似職場霸凌導致公務員輕生案件，有媒體報導，未使用擔架而是用輪椅將遺體用坐勢搬運，未蓋上白布，引發外界質疑不尊重死者。邱泰源在媒體聯訪時表示，不了解當初狀況，但坐輪椅是不對的，基本上以過去在醫院的經歷，應該給往生者最大的尊重。（編輯：李亨山）1131121

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