勞發北分署暫僱人員也傳遭職場霸凌 新北：將勞檢

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（中央社記者王鴻國新北20日電） 勞發署北分署疑職場霸凌致公務員在辦公室輕生案，新北市勞檢處近期也接獲分署內暫僱員工檢舉遭霸凌，將針對北分署對職場不法侵害是否採取預防措施進行勞檢。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前發生1名在辦公室輕生，案發後有員工爆料，將矛頭指向分署長謝宜容涉職場霸凌，更傳出2月勞動部曾收到陳情檢舉信，卻因故未處理。新北市勞動檢查處表示，已接獲檢舉，近日將派員至北分署了解，如有違法將要求限期改善。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人陳屍辦公室，經了解是勞發署39歲吳姓公務員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天公布行政調查報告，引發輿論關注。

除了公務員疑遭職場霸凌，新北市勞檢處近期也接獲暫僱人員的檢舉，指其遭到霸凌，該處近期將依法前往勞發署北分署勞檢，了解是否涉及違反職安法職場不法侵害相關規定。

勞檢處表示，有關勞發署北分署長職場霸凌案，接獲的是適用勞基法約聘僱等暫僱人員的檢舉，檢舉人稱遭受職場不法侵害，將於近日派員了解，檢查的重點在北分署針對職場不法侵害是否有採取預防措施，諸如建構行為規範、辦理危害預防溝通技巧訓練、建立事件的處理程序等。如有違反，將依職安法規定要求限期改善。（編輯：林恕暉）1131120