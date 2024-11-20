勞發署公務員輕生 何佩珊：記北分署長謝宜容2大過停職

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）針對勞發署公務員輕生案，立法院社會福利及衛生環境委員會今天決議送監察院及懲戒法院，並審酌停職。勞動部長何佩珊並表示，她個人傾向對北分署長謝宜容記2大過並予以停職。

何佩珊回覆民進黨籍立委伍麗華質詢時指出，她個人的態度是要對涉及霸凌引發輕生的北分署長謝宜容記2大過予以停職，然後，針對勞發署署長蔡孟良記1大過、調離主管職，全案會送司法，當然也包含另外2名主管也會懲處，不過程序上仍得等考績會議處。

另外，何佩珊今天備詢時有說，她願意負起下台的政治責任。國民黨籍立委洪孟楷追問，何佩珊是否已跟行政院院長卓榮泰請辭。何佩珊說，她還沒跟院長有任何聯繫。

立院社環委員會邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。（編輯：龍柏安）1131120

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