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勞動部公務員輕生案 卓榮泰鞠躬致歉：全案移送檢調追究責任
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勞發署公務員輕生案 黃捷籲勞動部重啟調查

2024/11/20 15:50
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）針對勞發署公務員輕生案，民進黨高市立委黃捷今天在臉書發文批評勞動部對此案態度及處置令人難以接受，呼籲勞動部重啟調查、更換調查小組召集人，並將分署長立即停職承擔責任。

行政院新莊聯合辦公大樓的勞發署北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受分署長謝宜容職場霸凌所致；勞動部昨天公布行政調查報告，但輿論質疑懲處過輕，今天引發朝野立委關注。

黃捷今天在臉書（Facebook）發文表示，勞動部對霸凌輕生案的態度及處置，實在令人難以接受；經過媒體揭露及署內人員陳情，才讓大家知道，這位謝宜容分署長簡直罄竹難書，而調查報告卻不敢寫出這是霸凌之實，還稱「目的良善」。

黃捷說，勞動部長何佩珊還稱此案「不算情節最重大」，無法直接停職，更是顢頇至極，「下屬輕生還不算情節重大，還要發生怎樣的悲劇才重大？」

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黃捷呼籲勞動部務必嚴正看待此事，霸凌案應重啟調查、更換調查小組召集人，並將分署長立即停職，承擔責任。她說，台灣數萬個公私企業的員工都在看著，勞動部身為守護勞工的盾，但部內職場環境卻如此惡劣，極其諷刺。

黃捷說，如果連勞動部都帶頭欺負員工，卻沒人敢主持正義，「請問以後會有多少公私企業員工受害？」何佩珊今天在立法院接受質詢時表示，將對謝宜容予以停職處分。（編輯：陳仁華）1131120

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