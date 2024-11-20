勞發署公務員輕生案 立院衛環委員會決議送監院及懲戒法院

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）針對勞發署公務員輕生案，立法院社會福利及衛生環境委員會決議通過國民黨立院黨團提案，將引進外部調查機制重啟調查，移送監察院及懲戒法院，並審酌是否依法停職。

立院社環委員會邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天公布行政調查報告，但輿論質疑懲處過輕，今天引發朝野立委關注。

勞動部長何佩珊多次指出，她沒有職權可以立即對謝宜容停職，所以送考績會議處，最重可以停職。不過連續數名立委要求立即停職下，會中處理臨時提案討論時，並述及移送監察院情節重大時可停職。

主席蘇清泉接續處理國民黨團提案，決議修正通過。內容陳述要求重啟調查，同時引進外部調查機制（如加入第三方公正人士），將謝宜容移送監察院及懲戒法院，並審酌是否依法停職。（編輯：李亨山）1131120

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