補充保費改革 健保署：開始研議估2年後上路

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛福部長邱泰源今年6月上任曾提擬凍漲保費2年，健保署隨後拋出補充保費改革，增加收入，健保署長石崇良今天表示，內部已經開始著手研議修法方向，預估最快有望在2年後上路。

石崇良日前說明，健保財務方面必須持續擴大，必須改變現行保費收入75%來自受薪階級者一般保費收入，調整健保籌資、收入配比勢在必行，除了政府投資增加之外，希望調整補充保費，比如包租公、包租婆或存股族，甚至考慮多元財源挹注，如房地合一課徵所得稅、遺產稅等。

國民黨立法委員陳菁徽今天在立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會議，提到邱泰源一邊承諾健保費2年不漲，健保署卻將以調整補充保費，擴大健保財務，恐與2年不漲健保費互相矛盾，質疑是承諾跳票。

衛生福利部長邱泰源在答詢時強調，過去承諾的不漲健保費，一直都是「一般保費的費率」，希望從體制改革，找出可運用的健保財源，至於調整補充保費，則是不變的方向，是策略之一。

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健保署力拚明年開始進入修法階段，石崇良表示，內部已開始研議補充保費修法方向，現行法規是補充保費與一般保費連動，通常是一般保費調整，補充保費一併同步，未來規劃補充保費不排除費率與一般保費脫鉤、各項目各訂費率補充保費費率與一般保費脫鉤、各項目各訂費率。

石崇良說，「讓兩者脫鉤，這需要一點時間」，補充保費有6項目，包含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入，本質各自都有差異性，如資本利得、勞務所得等性質，補充保費新制預估最快也需要等到2年後，才有可能上路。（編輯：李亨山）1131121