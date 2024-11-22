員工發千字文控綜規處長職場霸凌 國發會：1週內完成調查

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）勞動部勞發署公務員輕生疑似遭長官職場霸凌，引起社會高度重視，猶如骨牌效應，今天再傳出多名國發會員工共同發表千字文，指稱受到國發會綜規處處長霸凌，國發會今天表示，將立即啟動調查處理，於1週內完成調查。

媒體報導，多名國發會綜合規劃處現職和離職員工共同發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」的千字文，指控該處長作風高壓、情緒起伏不定、刁難請假等，導致綜規處流動率相當高，儘管處長工作表現亮眼，但是「血鑽石」。

國發會綜合規劃處肩負許多重要政策任務，執掌業務包括國家發展計畫、雙語政策等重要政策，並肩負國際交流等重要業務，由於該處長英文能力傑出，且嫻熟國際業務，往年主委國外出訪行程，多會陪同出訪。

對於會內傳出霸凌案件，國發會今晚表示，將依行政院指示，根據「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」，立即啟動相關調查處理。

國發會說明，為了建構健康友善、免受霸凌侵犯的職場環境，使員工安心投入工作，已設置職場霸凌申訴專線電話、傳真及專用電子信箱，近期已多次在會內網頁、業務會報、人事E點通等廣為宣導。

國發會表示，目前雖未接獲相關申訴或檢舉案件，但針對媒體報導內容，將立即啟動調查程序，於1週內完成調查，並於最短時間內完成評議，以維護當事人及員工權益。

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勞發署公務員輕生案引發社會關注，行政院長卓榮泰不僅20日出面致歉，並強調政府會記取教訓，建立制度因應，他也指示各部會首長須以身作則，同時要求調查檢討杜絕再犯，也指示強化機制保護部會人員。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1131122

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