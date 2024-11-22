環境部防職場霸凌 彭啓明「部長信箱」：我親自看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部勞動力發展署北分署霸凌案，行政院長卓榮泰指示各部會首長強化機制保護部會人員。環境部長彭啓明今天說，已發公開信，提醒員工若遇職場霸凌可直接寫信到部長信箱。

勞發署公務員輕生案引發社會關注，卓榮泰日前出面致歉也強調政府會記取教訓，建立制度因應，他也指示各部會首長須以身作則，同時要求調查檢討杜絕再犯，也指示強化機制保護部會人員。

彭啓明今天出席環境部「減菸蒂 淨環境 等你來+N」創意徵選活動頒獎典禮暨成果發表會時接受媒體聯訪，被問及環境部如何避免職場霸凌時表示，他來自於民間，私人企業在晚間傳LINE訊息都算加班，但公務機關沒有此限制，他上任後就很不習慣。

彭啓明說，他後來主動指示，如果晚上傳LINE訊息，都必須加註是要「上班時間處理」或是「直接處理」等，後來人員反映也很好。

彭啓明提到，勞動部霸凌案發生後，他昨天已經發公開信，提醒若遇到霸凌事件，可以寄信到部長特別信箱，「我親自來看」，環境部也成立霸凌處理小組同步進行，現正檢討關懷機制等。

彭啓明說，他希望能讓公務機關的人員與很多的幸福企業一樣，「這是我們的目標」。（編輯：管中維）1131122