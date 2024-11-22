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北市社會局：首次接獲申訴內容未提職場霸凌

2024/11/22 16:34（11/22 17:04 更新）
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圖為台北市政府門口。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市社會局遭控職場霸凌，社會局表示15日第一次接獲當事人申訴，內容為工作分配，未提及職場霸凌內容。

台北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌。當事人說曾透過市府內網IRS系統反映卻無下文。議員認為此系統是此案最大問題，因無法通報到府級，市長蔣萬安今天允諾會設置。

社會局今天以新聞稿表示，15日第一次接獲當事人透過市府內部員工網路管道申訴，申訴內容大意為工作內容分配不公及執勤時數疑義，未提及職場霸凌及相關內容；一收到申訴案件後立即啟動相關程序，並訪談當事人，且依對方需求意願，安排訪談時間以及安排關懷小組介入續處。

社會局指出，已於19日依當事人意願安排於今天上午進行溝通，不過在訪談前一天、也就是昨天，媒體報載為職場霸凌事件，針對此事，將於訪談後依當事人意願，續依北市府職場霸凌防治與申訴作業規定辦理。至於當事人與主管工作業務接觸方面，也將依訪談，依據討論有所調配。

社會局表示，今天有依照原進度訪談，因涉當事人隱私，內容保密，有提醒當事人的相關權益，當事人會再依意願決定是否進入調查程序。

社會局說，近日已針對整體業務及人力分配情形進行討論與研議，以因應成長快速的業務及各項社會議題；針對工作身心議題，市府設有員工協談室，提供身心情緒支持。（編輯：張銘坤）1131122

#北市府
#蔣萬安
#台北市社會局
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