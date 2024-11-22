蔣萬安赴總質詢 先被抗議拆天橋再收棒球衣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市長蔣萬安今去總質詢路上再遇「守護和平新生天橋公民團體」抗議霸道拆橋，未多做回應；因質詢時間碰上世界12強棒球賽台美賽事，獲議員所贈球衣為台灣加油。

蔣萬安今赴北市議會接受市政總質詢，「守護和平新生天橋公民團體」等在門口，大喊「失信於民北市府，拒絕溝通蔣萬安」，蔣萬安直接走進議會並未回應。

護橋團體表示，從10月24日公告拆除至今，北市府沒有任何正面回應，剛剛蔣萬安也僅是從他們面前經過，依然是拒絕溝通的態度；而文化局長蔡詩萍面對他們質疑文資流程太快，只說「這不是最速件」。

護橋團體強調，他們提出非常多讓天橋與行人安全共存的替代方案，希望蔣萬安兌現「持續溝通」的承諾，也希望全民一起參與跟討論。

文化局則回應，因該標的有被立即拆除可能，本即須盡早安排會勘，以確保現場狀況完整，能評估其文資價值潛力；文化局收件後隨即請新工處在確認文資價值前，不得進行相關工程作業。

另併依文資法及提報案件作業程序，邀集6名委員、提報人及相關單位進行現勘，也在後續召開會議作成決議，11月19日將現場勘查紀錄暨審查會議決議通知提報人及相關單位。

考量此案深受各方注目，且會勘當日提報人和媒體在場詢問會議紀錄何時出爐，文化局現場承諾會在1週前後公布結論，並以新聞稿說明預計時程。

另外，因今天適逢世界12強棒球賽台灣隊複賽交手美國隊，國民黨議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭準備球衣給蔣萬安穿，隔空幫台灣打氣，徐弘庭開玩笑問「大螢幕可以雙開嗎，看轉播」。（編輯：張銘坤）1131122