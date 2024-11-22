公務員遇職場霸凌議員頻接獲陳情 蔣萬安要求清查

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北22日電）台北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌，議員指接獲衛生局基層遭霸凌且曾意圖輕生，且有其他局處公務員也陳情。市長蔣萬安今天說，已要求人事處清查各局處霸凌申訴案。

民進黨台北市議員陳怡君在群組發布資料指出，接獲北市府基層公務員陳情遭霸凌，包含衛生局、捷運公司，社會局等單位，捷運公司案件已解決，至於衛生局有2件，其中1件曾企圖輕生所幸被勸、另1件已離職。

陳怡君說，接獲市府基層公務員陳情還有教育局，有基層被長官性騷擾，偶而被摸手、屁股等，認為不管是霸凌還是性騷，都是公務員遇特殊權力，導致只能服從基層主管要求。

她表示，基層公務員遭遇到上級不合理對待，因無安全公正申訴管道，只能選擇隱忍，導致需赴身心科看診否則就是離職，造成基層人才流失，影響市府運作。

陳怡君指出，其實「112年度北市政府員工滿意度調查報告」就揭露基層公務員遇霸凌狀況，但蔣萬安上任快2年，卻未曾發現此報告內容。

她說，基層公務員在報告內容提及有首長易情緒化，曾對同事口吻如叫狗一樣或拿筆桿戳公務員，及多次在公開場合以不適當字眼貶低下屬等，基層反映市府每年都有調查卻今卻未提改善方式。

蔣萬安下午出席台北市議會市政總質詢，國民黨議員陳炳甫質詢，其他議員爆料衛生局基層公務員遭霸凌且曾輕生未遂，詢問蔣萬安及衛生局長黃建華是否知情。

黃建華回應今天有收到議員來函。陳炳甫追問所以是議員爆料才知道此狀況，質疑為何市府無法先掌握相關資訊，且若爆料屬實有公務員輕生未遂，市府卻不知情，根本是螺絲鬆，問蔣萬安是否跟進中央全面清查。

蔣萬安在議場回應，已要求人事處通令各機關全面清查所有霸凌申訴案件的進度及有無依機制程序進行通報。

此外，國民黨議員游淑慧質詢近2年公務員遇到職場霸凌申訴件數。蔣萬安回應，去年72件，今年至今共61件，多發生在衛生局與聯合醫院，其次是教育局。

人事處長張建智表示，從數據發現不成立比例高，所以修改「不強制要求委員會要邀請外部人員」規定，今年要求調查委員會要有2/3以上外部專家學者，以增加公信力。此外，去年72件申訴案，有51件不成立，今年案件數仍在調查。

游淑慧質疑去年申訴案有51件不成立，可能是處理申訴委員會內部委員較多，導致變黑數，要求重啟調查。蔣萬安允諾。（編輯：張銘坤）1131122