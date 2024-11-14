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議員指大巨蛋滅火器鏽蝕 北市消防局開罰令改善

2024/11/14 14:42（11/14 15:06 更新）
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民進黨台北市議員陳怡君13日前往台北大巨蛋觀賞世界12強棒球賽，卻在逃生梯的角落發現一支外觀鏽蝕且疑似已過期的滅火器，質疑遠雄巨蛋公司漠視公安。（陳怡君辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年11月14日
民進黨台北市議員陳怡君13日前往台北大巨蛋觀賞世界12強棒球賽，卻在逃生梯的角落發現一支外觀鏽蝕且疑似已過期的滅火器，質疑遠雄巨蛋公司漠視公安。（陳怡君辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年11月14日
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北14日電）世界12強棒球賽B組預賽昨天在台北大巨蛋開打。有議員發現，逃生梯間放了1支外觀鏽蝕、疑似過期滅火器。台北市消防局表示，將開罰新台幣2萬元至30萬元並要求改善。

民進黨台北市議員陳怡君今天發布新聞稿表示，昨天台灣隊在世界12強棒球賽對上韓國，吸引近3.5萬人入場觀賽，她也到場共襄盛舉，卻在逃生梯的角落發現1支外觀鏽蝕、氧化、破舊不堪的滅火器，且疑似已過期。

陳怡君指出，大巨蛋漏水問題遲未改善，到昨天都還有球迷反映「褲子都濕掉了」，現在還有滅火器沒有合格標示、未定期檢查的狀況，呼籲遠雄巨蛋公司重視公安、市府正視此事。

台北市消防局表示，已派員前往了解此事，儘管遠雄說明這支滅火器疑似是工作人員用來擋門的工具，不屬於消防安全設備，但這類狀況不良的滅火器應妥善處理，而不是隨意放置於場館中，因此已依消防法第37條予以舉發，將開罰2萬元至30萬元，同時要求立即改善。

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台北市體育局則說，已要求遠雄立即釐清、妥適處置，並清查大巨蛋內所有消防設施，務必符合相關規範，同時協請消防局查察，持續嚴格督導遠雄提供安全的場館，讓所有民眾都能安心看球。

至於漏水問題，體育局表示，除要求遠雄匡列漏水座位不得對外販售，若有球迷在觀賽時受漏水影響，也要予以更換座位，體育局並每天派員巡檢場地，詳細記錄漏水情形，待台北市土木技師公會確認屬實，就會回溯開罰。（編輯：方沛清）1131114

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