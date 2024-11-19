悠遊卡興櫃案 北市議會交委會質疑前市府有瑕疵

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市議會交通委員會今天召開悠遊卡興櫃案決策過程報告，召集人徐弘庭說，此案當時由民股在董事會以臨時動議提出，認為前市府及時任董事長作法有瑕疵，並提3項疑慮。

台北市議會交通委員會召開悠遊卡公司興櫃案等相關事項的不公開會議，委員會第一召集人、國民黨議員徐弘庭會後接受聯訪表示，因討論當時悠遊卡興櫃董事會的會議紀錄，才以秘密會議方式召開。

他說，議會委員會提出3項疑慮，包含由民股在董事會以臨時動議提出悠遊卡興櫃案、事前未委請專業團體評估、未向議會報告的程序瑕疵。

徐弘庭指出，從悠遊卡興櫃案會議記錄時序，當時是由時任董事長陳亭如主動向台北市議會報告，但前市長柯文哲對興櫃案卻未給予支持或否定的答案。

此外，北市議會委員會討論發現是由悠遊卡民股代表以臨時動議在董事會提出興櫃案，感到訝異，身為市府代表的公股，也就是時任悠遊卡董事長卻未提出意見及表達市府想法，造成悠遊卡被突襲式興櫃，這些都是前市府重大程序疏失。

他說，且後續程序應要報議會同意，但前市府及悠遊卡公司也未做到，加上興櫃前未委託專業團隊評估，而主計處後續在公文提出認為市府交接期間不應做出重大決議的反對意見，但前市府仍同意興櫃，後續引發許多匪夷所思及進退失據等狀況。

徐弘庭指出，依正常程序，悠遊卡要興櫃，北市府應在董事會採一般提案，直接開大門走大路在董事會內討論，但顯然沒有，導致變成僅能被動支持民股提案。

他說，前市府秘書長陳志銘出席今天會議，並提到興櫃案是替悠遊卡公司打地基。但他認為，從資本市場角度，這樣地基可能變成開門，也就是民股之後若賣掉股份，可能出現風險就是被持有較多股份的民股拿下悠遊卡公司。

徐弘庭表示，民進黨議員林延鳳、顏若芳在委員會提到應把此案送政風處，但他認為還是要與其他議員討論，對此案不會再開會，後續將於委員會內討論，評估在相關預算設但書等內容；有邀陳亭如出席但未現身。

依悠遊卡提供資料，公股包含台北市政府及台北捷運公司，持股比例在興櫃前為39.27%，興櫃後直接加間接為38.43%。（編輯：李淑華）1131119