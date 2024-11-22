社會局主管涉職場霸凌 議員指市府通報系統出問題

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北22日電）台北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌。當事人說曾透過市府內網IRS系統反映卻無下文。議員認為此系統是此案最大問題，因無法通報到府級；市長蔣萬安今天允諾會設置。

蔣萬安下午接受台北市議會市政總質詢，國民黨議員徐弘庭質詢關於北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌時說，當事人曾提及透過市府內部網路設置IRS系統申訴，但案件卻無送出給府級，若此事屬實，就是市府申訴制度管道失靈。

徐弘庭表示，針對北市社會局個案，此案最大問題就是市府內部官網設置IRS系統無法讓基層使用，但市府有設置陳情管道，詢問為何出現落差。

蔣萬安在議場回應，針對市府申訴管道系統，此系統原本為市民單一陳情系統，讓市民、市府公務員都能陳情，但為避免影響市民陳情申訴案，市府規劃公務員有2個管道包含針對個人權益及跟公務有關。

他表示，針對公務員個人權益部分，只要是向所屬機關申訴，所屬機關就會進行後續程序並依相關機制處理，另1管道就是與公務相關事項，如發現電梯損壞進行通報等。

蔣萬安指出，針對社會局個案，社會局有回報，接獲申訴後就立即約訪當事人，並啟動調查，都有完整機制。至於IRS系統將精進，會依目前嚴謹程序及機制，讓市府公務員可安心申訴，後續將增加有府級的選項。

徐弘庭說，不管是霸凌、性平案等申訴，被害人願意申訴本來就不容易，應以社會局個案為例，設計可讓基層直接通報府級的管道即時向府級反映或成立申訴小組。

蔣萬安回應，目前針對相關機制都有修正，包含納入2/3外部專家學者進入申訴調查委員會和取消申訴後1年期限，讓外界更安心及客觀。

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徐弘庭要求北市研考會提供近期各局處申訴案數量及公務員流動性較高等資料。蔣萬安允諾會提供。

北市府表示，台北市政府異常事件通報機制（IRS）系統是建置在TAIPEI ON網路及APP內，屬市府內部網絡，如讓公務員登入上下班等。若公務員須反映意見，立案後可點選一般案件類別，並指定權責機關處理，如點選需府級了解案件類別，則由研考會彙整後送交府級參考。（編輯：張銘坤）1131122